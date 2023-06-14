補充勞工｜建造業運輸業引外勞 上限2萬人不設時限 售貨員收銀員等26工種准申請 為期2年

本港各行各業人手短缺，政府公布運輸業和建造業下月起接受輸入外勞申請，合共最多可輸入2萬人，包括名額達1.2萬的建造業工人、1,700名小巴和旅遊巴司機、6,300名機場前線員工；另容許26個非技術或低技術工種經「補充勞工計劃」引入外勞。當局指，建造業及運輸業的特別輸入計劃不設時限、申請毋須勞顧會審批，外勞與本地員工比例會維持1比2。有工會憂慮行業日後長遠會依賴外勞、現有外判工人將首當其衝失業，有立法會議員則歡迎措施，相信不會影響本地工人生計。
政府計劃為運輸業和建造業輸入2萬名外勞，佔8,000個名額的運輸業，包括900個公共小巴司機、800個旅遊巴和跨境直通巴司機。輸入的外勞司機要持有本港運輸署認可的非本地私家車駕駛執照最少一年，僱主亦要安排10至12小時路面實習、參與駕駛考試和相關職前課程，運輸署會積極協調，包括盡量縮短考車牌時間。運輸及物流局長林世雄相信，政府有資源讓他們短時間內考車牌和完成職前課程，又預期大部分跨境巴司機會選擇居於內地，其餘司機則由僱主安排住宿。
航空業明年底將缺1.6萬人手
運輸業其餘6,300個外勞名額，屬航空業地勤、停機坪服務員、牽引車司機等10個機場前線工種。當局預計本港航空業明年底將欠缺1.6萬人手，林世雄形容人手短缺會拖慢航空業以至本港經濟整體復甦。他又說，交通時間長和車費貴是本地勞工拒絕到機場工作的原因之一，因此日後會要求僱主就每名輸入外勞向機管局每月交400元，機管局亦會撥出相若款項，資助本地機場前線員工交通費。住宿方面，林世雄預期機場外勞會每日經港珠澳大橋往返內地，機管局會統籌須自費的跨境交通。
外勞或入住經改裝潭尾隔離設施
建造業在新安排有1.2萬個技術工人、工地監督人員等外勞配額，合約批款逾10億元的公屋、鐵路、醫院等公營工程項目，以及個別有特殊需要的私人項目，都可申請輸入外勞，僱主亦要就每名引入的外勞，每月交400元僱員再培訓徵款，供僱員再培訓局加強培訓及再培訓本地勞工的工作。建造業外勞之後只能居於僱主在轄下地盤興建的臨時宿舍，或由潭尾社區隔離設施改裝的中央宿舍，僱主要向營運的建造業議會交租，但可從薪金適度扣除。負責統籌社區隔離設施未來安排的財政司副司長黃偉綸，昨未有回應其餘設施的去向。
孫玉菡否認繞過勞顧會
當局強調，有關容許引入的外勞名額上限均為行業欠缺人手數目的一半，最快一至兩個月可批出申請。今次是政府繼院舍護理員後，再次毋須勞顧會審批而引入外勞。勞工及福利局長孫玉菡否認是繞過勞顧會，強調每半年會向他們匯報各引入外勞行業的情況。黃偉綸預計，2萬個外勞名額要明年才會用盡，又指計劃不設時限但非永久，視乎未來數年市場需求。