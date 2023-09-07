熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-07 16:40:00

補天舉行慈善謝師宴　冀來賓邀恩師出席及支持基層學生教育

分享：
補天舉行慈善謝師宴，冀來賓邀恩師出席及支持基層學生教育。(補天提供)

補天舉行慈善謝師宴，冀來賓邀恩師出席及支持基層學生教育。(補天提供)

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天）表示，為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，補天將於10月13日（星期五）晚上取址九龍灣百樂金宴國際宴會廳舉行「補天慈善謝師宴2023」，以「謝師」為主題，誠邀公眾報名參與，參加者更可攜同希望答謝的恩師一起出席，同享師生重聚的歡樂時光。

補天舉行慈善謝師宴，冀來賓邀恩師出席及支持基層學生教育。(補天提供)

謝師宴款項將向基層學生提供免費教育

當晚節目非常豐富，包括補天學生表演、慈善拍賣及義賣攤位等，宴會所籌得的款項將用於補天向基層學生提供的各項免費教育支援。與此同時，補天亦呼籲社會各界及機構團體透過不同方式捐款以支持補天運作，共襄善舉。

陳葒校長表示，相信每個人或多或少都會遇到影響生命、甚至改變人生的恩師，就如補天學生們有幸遇到他們的義師那樣。因此，特別以「謝師」作為本年慈善晚宴的主題，誠邀來賓攜同恩師們一起出席，除了答謝恩師的栽培及享受師生重聚之樂外，同時可幫助更多基層學生獲享平等的學習權利，饒富意義。

「陳校長免費補習天地」（補天）自2011年成立至今，已召集了逾20,000名義務老師，為超過20,000名基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並為超過6,000名基層青少年及幼童提供才藝訓練班及免費學前教育等服務。

補天慈善謝師宴2023

  • 日期：2023年10月13日（五）
  • 時間：晚上7時至10時30分
  • 地點：九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳
  • 費用：每位$1,500；每席$18,000
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受