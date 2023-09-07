補天舉行慈善謝師宴　冀來賓邀恩師出席及支持基層學生教育

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天）表示，為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，補天將於10月13日（星期五）晚上取址九龍灣百樂金宴國際宴會廳舉行「補天慈善謝師宴2023」，以「謝師」為主題，誠邀公眾報名參與，參加者更可攜同希望答謝的恩師一起出席，同享師生重聚的歡樂時光。

謝師宴款項將向基層學生提供免費教育

當晚節目非常豐富，包括補天學生表演、慈善拍賣及義賣攤位等，宴會所籌得的款項將用於補天向基層學生提供的各項免費教育支援。與此同時，補天亦呼籲社會各界及機構團體透過不同方式捐款以支持補天運作，共襄善舉。

陳葒校長表示，相信每個人或多或少都會遇到影響生命、甚至改變人生的恩師，就如補天學生們有幸遇到他們的義師那樣。因此，特別以「謝師」作為本年慈善晚宴的主題，誠邀來賓攜同恩師們一起出席，除了答謝恩師的栽培及享受師生重聚之樂外，同時可幫助更多基層學生獲享平等的學習權利，饒富意義。

「陳校長免費補習天地」（補天）自2011年成立至今，已召集了逾20,000名義務老師，為超過20,000名基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並為超過6,000名基層青少年及幼童提供才藝訓練班及免費學前教育等服務。

補天慈善謝師宴2023