補習學校Little Frog疑全線結業 教育局海關跟進事件

連鎖英語補習學校Little Frog Center 5間校舍疑全線結業。有受影響的家長懷疑被騙，成立WhatsApp群組追討學費，至昨日已有近900人加入。有協助家長的區議員表示，昨收到通知，有家長已獲學校退回部分款項。教育局和海關會跟進事件。積金局表示，Little Frog涉拖欠6名員工3月強積金供款。
Little Frog位於元朗的分校，門外張貼出告示稱因要處理內部問題，停業兩星期。將軍澳區分校昨早無開門，門外貼出商場終止租約通告。有家長擔心若機構倒閉未能取回已交學費，而近日向校方發信息未獲回覆，遂成立WhatsApp群組追討學費，至昨日已有近900人加入。
方國珊︰5家長獲退回部分款項
西貢區議員方國珊表示，周二曾接獲50名家長求助，稱已向Little Frog將軍澳分校支付課程學費，平均涉及數百至1,500元不等。至昨日收到5名家長通知，已獲補習機構退回部分款項；又提及不少家長對學校結業感遺憾，認為該校師資相當優良。
教育局回覆指，有關教育機構有7所已按《教育條例》註冊提供非正規課程的私立學校，分別位於元朗及將軍澳。局方續指，已知悉事件，並即時聯絡學校了解情況，現正按機制嚴肅跟進。
勞工處接獲部分員工求助，在較早前亦接獲一宗欠薪投訴，已展開刑事調查；海關表示正跟進事件，強調如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。
積金局︰6員工未供3月份強積金
積金局回應指Little Frog的5間分校均由不同有限公司營運，目前未為6名員工繳交今年3月的強積金供款及附加費，涉款約1.3萬元，而今年4月的供款將於今日到期。如公司拖欠供款，屆時將一併跟進，又指至今未有接獲員工投訴。