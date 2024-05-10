補習學校Little Frog疑全線結業 教育局海關跟進事件

連鎖英語補習學校Little Frog Center 5間校舍疑全線結業。有受影響的家長懷疑被騙，成立WhatsApp群組追討學費，至昨日已有近900人加入。有協助家長的區議員表示，昨收到通知，有家長已獲學校退回部分款項。教育局和海關會跟進事件。積金局表示，Little Frog涉拖欠6名員工3月強積金供款。

Little Frog位於元朗的分校，門外張貼出告示稱因要處理內部問題，停業兩星期。將軍澳區分校昨早無開門，門外貼出商場終止租約通告。有家長擔心若機構倒閉未能取回已交學費，而近日向校方發信息未獲回覆，遂成立WhatsApp群組追討學費，至昨日已有近900人加入。