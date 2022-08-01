裝人工耳蝸始學聽力語言 聽障童術後經訓練小一升主流名校

胎兒在母體內隨着內耳和外耳逐步發育完成，亦會感知外界聲音，若發育過程中出現問題形成聽障，便浪費了不少學習聲音的時間，出生後往往無法學習語言。但有特殊幼兒中心指，雖然相關小朋友或面對聽障阻礙，只要安裝了人工耳蝸，配合密集式的操練，仍然可以重拾語言能力，甚至升讀主流小學。

梁琋迪出生後幾個月大就被診斷出雙耳各有輕度及中度的聽障，初時只用耳後式助聽器。但琋迪2歲時，梁父發現女兒由輕度及中度的聽障變成深度聽障，即120至140分貝的飛機聲、地盤鑽地聲也無法聽到。

梁父坦言，起初非常猶豫應否為女兒安裝人工耳蝸，因安裝過程屬有風險的頭部手術，但若不安裝，女兒只能活在寂靜世界用手語溝通。機緣巧合下，梁父拜會同樣屬聽障者家長的台灣明星宋達民和洪百榕後，決定為女兒裝人工耳蝸。

梁父為免女兒錯過學習時間，於是自費做手術，琋迪裝人工耳蝸後，擁有如常人八、九成聽力，可對聲音做反應，「我試過用一啲玩具喺佢身後整啲聲，佢擰轉個頭望住我，佢個表情俾我睇得出啲聲音真係入咗佢個腦，我嗰下喊咗出嚟」，琋迪開始學講野，學懂叫爸爸。

「先了解 後表達」細分學習步驟

琋迪安裝人工耳蝸後，對外間聲音和語言仍屬陌生。學前教育入讀白普理特殊幼兒中心，教導琋迪的香港聾人福利促進會白普理幼兒中心主任韋秀珍指，帶領聽障學童由零開始學習語言的方法就是「先了解，後表達」，老師需把教育語言的步驟細分，例如教導「杯」字，老師會先拿起一個杯向聽障學生讀出單字，讓對方對杯有概念。其後才會教導「杯」的粵音，透過不斷練習學識單字。她表示，雖然這些學生由零開始，但安裝了人工耳蝸或助聽器的學生只需6至9個月就能了解「你叫咩名」、「幾歲」的基本指令，隨著時間學習更多單字和詞語，配合家長在家導讀協助，聽障學生亦能如同正常學生一般表達自我。今年6歲的梁琋迪成功升上主流傳統名校小學。

香港聾人福利促進會署理教育服務協調主任譚啟昕表示，不擔心聽障學生無法適應傳統學校生活，因只要掌握語言能力，聽障學生的行為和學習表現就與正常學生無異。此外，政府亦開設了電子平台，供學前康復服務營辦機構上傳學生在其學校及治療方面的資料，協助小學裏的特殊教育需要統籌主任與聽障學生作出調整，例如坐哪個位比較好。

白普理特殊幼兒中心屬於香港聾人福利促進會，主要按學生的不同需要訂定「個別學習計劃」，並以主流課程為本，通過個別訓練、主題教學、言語治療等多樣化的訓練，培育學童語文、發音、語言、認知、社交和自理等各方面能力，為升讀小一前打好良好基礎。