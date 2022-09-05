裝修公司違商品條例投訴今年首7個月共107宗　較同期增3成

海關今年1月至7月期間，接獲107宗涉及家居裝修的不良營商舉報個案，較去年同期82宗升約3成。其中一宗個案的裝修工程已歷時一年，但投訴人懷疑「貨不對辦」，並已對細節印象模糊，海關展開調查期間，細閱了逾百頁合約、圖則與相關文件，超過20多個小時與投訴人會面，最終找出「蛛絲馬跡」，原來單位內的櫥櫃、衣櫃及傢俬的價錢、品牌、質料等，與合約有出入，涉違《商品說明條例》中的「應用虛假商品說明」，涉事裝修商人最終被定罪。

裝修工程投訴涉4大種類

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督蔣依莉表示，現時涉裝修工程投訴類別主要有4大類，第一類是「裝修費用」問題，差價由數萬至幾百萬元不等，她指不良商戶會在簽訂合約後，巧立名目追加收費，例如拆門不包括拆門框，若要一同拆除需加錢。第二類是工程項目「貨不對辦」，裝修師傅可能會貪圖便利，偷工減料，私下更改睡床寬度、櫥櫃高度、地板磚型號等，以減低成本。第三類是「先斬後奏」，擅自增加項目，惟由於裝修工程時間緊急，每當涉及錢財爭詏，消費者往往只能無奈地接受。第四類是裝修公司「缺乏工程牌照」，訛稱自己是持牌，或者係合資格承辦商，待工程出現問題，顧客才知上當受騙。

海關提醒，任何人違犯《商品說明條例》的「應用虛假商品說明」以及「誤導性遺漏」，一經定罪最高可罰處50萬元並監禁5年。