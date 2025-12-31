裝修工兄弟淘寶35張假都大學生證 圖呃蘋果產品優惠 判罰款緩刑

一對任職裝修工人的兄弟於2023年從購物網站淘寶購買共35張偽造的香港都會大學學生證，並意圖在蘋果公司專門店以學生優惠購買電子產品。兩人昨日（30日）在西九龍裁判法院同承認一項管有虛假文書罪，辯方求情時透露其中一人受工傷，另一人的兒子剛出生，裁判官判兩人監禁6個月、緩刑3年，並罰款2000元。
發現30件未開封蘋果電子產品
被告依次為朱文滔（30 歲）、朱文聲（32歲），均報稱為裝修工人，兩人同承認一項管有虛假文書罪。控罪指，二人於2023年9月5日，在旺角先達廣場地下店舖外的一輛私家車內，知道或相信有關虛假文書即35張香港都會大學學生證，屬虛假而保管，意圖由他或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。
案情指，警員當日在先達廣場地下店舖外截查身處一輛私家車內的兩名被告，分別在兩人褲袋內各發現一張偽造的香港都會大學學生證，車上存有另外14張及19張分別寫有兩名被告名字的香港都會大學假學生證，及發現30件未開封的蘋果電子產品。
兩人及後被捕，朱文滔在警誡時稱「我唔係都會大學學生，我喺淘寶買咗呢啲假學生證，諗住用嚟呃蘋果公司產品嘅優惠，全部假學生證都係我買」。朱文聲在警誡下則表示朱文滔是他弟弟，稱「阿sir畀次機會，啲假學生證全部都係我細佬喺淘寶買番嚟嘅！我諗住用嚟去蘋果產品專門店呃個學生優惠價買電子產品」。
案件編號：WKCC4840/25