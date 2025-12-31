裝修工兄弟淘寶35張假都大學生證 圖呃蘋果產品優惠 判罰款緩刑

一對任職裝修工人的兄弟於2023年從購物網站淘寶購買共35張偽造的香港都會大學學生證，並意圖在蘋果公司專門店以學生優惠購買電子產品。兩人昨日（30日）在西九龍裁判法院同承認一項管有虛假文書罪，辯方求情時透露其中一人受工傷，另一人的兒子剛出生，裁判官判兩人監禁6個月、緩刑3年，並罰款2000元。

發現30件未開封蘋果電子產品

被告依次為朱文滔（30 歲）、朱文聲（32歲），均報稱為裝修工人，兩人同承認一項管有虛假文書罪。控罪指，二人於2023年9月5日，在旺角先達廣場地下店舖外的一輛私家車內，知道或相信有關虛假文書即35張香港都會大學學生證，屬虛假而保管，意圖由他或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。