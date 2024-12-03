裝修師傅企業化 規範質量收費 一人包攬過時 物料運輸最頭痕 搵Lalamove勁慳50%運輸成本 ST深德工程梁師傅：「專注返工程，唔再煩車貨！」

無論是新屋入伙裝修，還是要強制驗窗、舊屋修繕或翻新，搵裝修師傅處理往往就好似「賭大小」一樣，無人介紹隨時出事。在YouTube擁有10萬訂閱的《梁師傅裝修維修》，ST深德(香港)工程老闆、裝修達人梁仁健「梁師傅」經常拍片分享真實案例，憑著手工貨真價實而深受好評。之所以梁師傅能夠專注裝修，原來他打破以往師傅一手包辦整項工程的傳統模式，透過成立公司將所有工序分拆管理，提高施工效率。梁師傅坦言承接裝修最麻煩就是處理裝修材料事宜，「林林總總的木材、麻石、瓷磚等要親自運輸，來回辦公室不停執貨、車貨，每日走4至5轉，無時間管理工程；加上自己貨van車隊有基本保養、泊車、入油成本，怕抄牌所以要聘請跟車。」好在他選擇將最頭痛的部分交俾即時送貨平台Lalamove幫手，貨van與噸車運送即叫即到，令公司勁慳50%人力和運輸成本之餘，仲有7x24隨時on call兼容許靈活規劃卸貨點。現在梁師傅可以將心思投放裝修生意，業務從家居客戶做到商舖和寫字樓，規模更大。

裝修師傳是十項全能 但得一對手無法做大做好 看《梁師傅裝修維修》的YouTube影片，真是會被很有觀眾緣的梁師傅「抵死」裝修心得分享所吸引。從小學師的他跟隨資深師傅踩入大小施工場所，所以很早已學懂大小裝修知識「十項全能瓣瓣掂」。然而愈了解行情，愈覺得裝修這行業其實可以做得更好。 他解釋，過往好多大師傅就是甚麼都懂，一個人會承包整個單位室內設計裝修與翻新，再搭檔其他相熟師傅開工，這種接生意的方法好多時只能靠口耳相傳和業內朋友介紹，效率較低。「還會衍生不同情況，例如報價易出現『海鮮價』且難控制起貨質素。另外師傅或會以『一口價』招徠客人，但箇中會出現報錯價甚至過度承諾，最終個別工序的優劣要拉上補下；更甚者如負責師傅因故中斷施工而拖延客戶進度，令客戶承受貨不對版的風險。」至數年疫情來襲，梁師傅眼見期間行內湧現「舢舨充炮艇」的情況，嚴重影響裝修業界的聲譽。「可能失業轉行問題，多了一些雜工自稱師傅的情況，令不諳裝修知識的客戶蒙受損失，如破壞施工場所、工程爛尾等。」

「其實做裝修都可以企業化！」梁師傅認為一手包辦的營運作風不合時宜，加上他希望能杜絕一些業界陋習兼規範工作流程，實踐為顧客全力以赴，「應做則做，不會因為想賺到盡而客戶浪費無謂開銷。」追求最優質出品為目標，於是他身體力行成立ST深德(香港)工程，自己由前線親力親為轉變成幕後揸弗人，除了長沙灣的工作室之外，還在全港4個地點設立門市接觸顧客。梁師傅的公司現時聘請近百位長工，從室內設計、營業部、會計行政，以至項目經理(工頭)、各式專門工序師傅等都有，並由家居裝修延伸至工廈、商舖、寫字樓等裝修與保養維修、訂製家具都有，而且專業報價、堪察諮詢，將工作流程細明分門別類按步驟處理，所有項目均由專責同事監督，分工清晰有條理。「每朝工頭們都要回公司開會，簡報手上項目進度；部分大型或重要的裝修工程更設遠端監控，務求負責人即使因故缺勤，相關工程也能如期施工。」

睇住大班手足飯碗 接job要密 裝修物料運送最頭痕 一個人一對手接工程養活自己，變成睇住近百人公司飯碗，梁師傳笑言要絞盡腦汁拉攏生意，仲化身裝修KOL積極搵客。隨著承辦項目愈來愈多，生意規模愈做愈大，師傳開工用的「命脈」裝修工具和建築物料變成工程的關鍵要素。他表示以前公司擁有小型車隊，自己也要出動幫手走入不同地點運送裝修物料。「私家車和貨van共4架，每天走4至5轉貨，港九新界四圍走，平均每2天就要7,000港元油錢；即使不開動，基本養車成本如牌費保險、露天車場泊車等，每部車最低消費都要約3,000港元，小數怕長計。」另外好多施工場所上落貨都難免要「偷雞」，如不想有抄牌風險，更要長時間安排跟車，變相攤薄人力資源。「既要預時間準時將架生和物料送往師傅開工，又要往返公司提取物資，顧得車貨，就無法專注監督同事的施工質量，費時失事。」他更指試過好多次師傅丟了鎖匙在單位內，需要出動公司後勤駕車送後備匙。「如果心急駕車，萬一出意外，這些沉重後果更加無人想見到。」

將運輸交俾Lalamove 拿拿聲call車夠靈活

兼有特殊選項與後台支援 應付突發需要 生意愈接愈多，單靠幾架公司車運送裝修物料的確難以「圍皮」。因此早在3年多前梁師傅已轉用Lalamove代替公司車隊負責全港各類運輸。他表示call車送貨可即時節省保養車隊的固定成本，「叫車相當靈活，只要開啟Lalamove app登入企業帳戶，即可點選不同車款，單點或多點運送收費一目了然，還加上實時追蹤訂單，時間更有預算之餘，車手配對與接單速度之快更媲美一些預約出行平台。」他續說，「Lalamove有多種車款，貨van與5.5噸貨車，方便大小工程架生和建材運送，而且我們還會預約電單車手甚至『步兵』，來處理如門市之間運送行政文件，以及剛才提及緊急運送後備單位鎖匙。」他又提到平台24x7的後台客服支援相當體貼，例如當要突發加插運送地點，或是加錢要求車手幫忙搬運卸貨等，都可以安排得到。「最重要的是用Lalamove送貨相當準時，間接令師傅們更要自律，到達施工單位候命。」 至於結帳方面，梁師傅指平台採用儲值預繳方式，每單運輸自動扣除餘額，好處的是個別工頭或師傅毋須帶備零錢，會計行政也毋須收集call車收據，所有紀錄均可在平台查閱，減省紙本單據報銷的行政成本。「比起以前一日4至5轉，現在我們平均call車十數單，足夠應付同時間多個工程開展；一個月300多個叫車訂單，令同事無後顧之憂集中處理裝修工程，整體工作效率提升一半！」他總結。

中小企營商前景仍有憂慮 Lalamove全城送貨與商戶拍住上 ST深德(香港)工程「梁師傅」的分享，可說是很多本地裝修公司的縮影。即使現時香港經濟在今年第二季繼續錄得溫和增長，但不少中小企商戶在復蘇期仍然面對不少挑戰。全天候即時送貨平台Lalamove早前發布問卷調查，於9月訪問了300間中小企商戶，發現45.5%的受訪企業對香港在未來12個月的商業前景感憂慮，而高昂的租金與運輸成本上升，均為本地中小企營商的重大挑戰。特別是當商戶選擇送貨平台時最看重的因素，反映相宜價格(62.66%)、配送速度(49.68%)及安全交貨(42.21%)是他們三大考慮。調查促使Lalamove持續推出不同方案，與中小企拍住上，致力提供經濟實惠、靈活便捷的送貨選擇，助中小企克服困難，成為客戶強大後盾。 無獨有偶，Lalamove還特別針對裝修搬屋這個行業進行調研，以今年6至9月的平台訂單數目統計，發現在過去數個月27天適宜搬遷的吉日當中，有18天收到以5.5噸貨車或9噸貨車用作搬家的訂單數量，較當月的日均平均值高，佔超過整體吉日訂單數量的65%。該統計又發現，除了入伙吉日訂單明顯較多，吉日前2至3天的運送訂單亦較多，特別是油尖旺區的訂單，估計是裝修師傅為了趕及在吉日前「交樓」，call車運送材料，推高用車需求。 Lalamove香港區總經理周嘉健Gary總結調查時指出，「中小企是不少市場的經濟命脈，早前的調查反應中小企營商前景基於面對運輸物流、租金等高昂成本壓力而感到憂慮。目前正值香港經濟復甦的關鍵時期，Lalamove本著與中小企拍住上的精神，持續提供具競爭力的解決方案。在剛過去的10月底，開展全新推廣優惠計劃『嗌Lalamove全城送貨慳到盡』，讓商戶下單即享優惠，反應相當熱烈。」

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