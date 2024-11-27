裝修老闆涉客貨車運昏迷男掉街頭 疑內地黑工遭棄屍深水埗

深水埗發生非法處理屍體案。一名男子昨被途人發現倒臥在長沙灣道街頭奄奄一息，送往醫院搶救後證實不治，據悉警方發現死者生前被人從客貨車抱落街頭，及後在附近發現涉案車輛，先後拘捕3人。消息指，死者持有內地身份證，懷疑來港從事裝修黑工，當中兩名被捕人是其僱主。

警方昨下午1時27分接報指，一名年約40歲的男子昏迷倒臥在長沙灣道126號街頭，救護員到場把他送往廣華醫院搶救，其間需要使用自動心外壓機急救，惜最終返魂乏術。據了解，警方調查後發現他是被人抱落車棄於街頭，追查後在同區汝州街發現涉案客貨車，並拘捕涉嫌非法棄置屍體的車上一對男女，稍後再拘捕多一人。

身上無明顯傷痕

消息指，持內地身份證的死者懷疑來港從事裝修黑工，被發現時身上沒有明顯傷痕，被捕的一對男女是情侶，當中羅姓男子是懷疑黑工任職裝修公司的老闆。據悉，死者生前與羅男、其女友和另一名黑工昨早開工期間感到不適，羅男遂與女友接載該黑工返回深水埗的單位，詎料對方乘車期間突然暈倒失去知覺，最終情急之下把他棄於長沙灣道街頭。

案件暫列非法處理屍體

事後大批探員到發現客貨車的汝州街調查，政府化驗所人員亦到場蒐證，被捕人黑布蒙頭在場接受調查。案件暫時列作非法處理屍體案，交由深水埗警區重案組第三隊調查。