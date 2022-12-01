裸照要脅15歲少女做性奴口交和舐腳至28歲 23歲男判囚30個月

23歲無業男子3年前結識年僅15歲的女網友，發展成情侶，不足1個月後極速分手。男方其後卻以女網友的裸照，要挾女方做他性奴至她28歲，又迫她放學後上他家，幫他口交和舐腳。又曾強行將陰莖插入她私處和要求交出至少13,000元，每月4次性活動的條款。涉案男子最終被捕，被控2項促致未滿16歲的人以製作色情物品、勒索、非禮及刑事恐嚇等共7罪，他早前在區院承認其中5罪，求情指事主為他的初戀，後因難以相處而分手。法官今日就案件判刑，斥責他對事主的所為，是嚴重羞辱的侵犯行為，不認為他是衝動犯事，而是經精心計算來剝削年幼事主，案情嚴重，法庭須處以阻嚇刑罰，最後將他判囚30個月。

求情指外表及疾病致他自尊心低落

被告陸浩文的律師今求情指被告屬初犯，並因其外表及身體疾病致他自尊心低落，平時喜好玩線上遊戲及中樂。被告因衝動犯事，並因本案而辭去工作，事後已後悔，並承諾會改過自新。