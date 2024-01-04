製假單據呃商場會籍10萬元積分 兩九十後情侶被捕

「積分當錢使」是商戶常用的留客招數，卻被不法之徒用作在三間東九龍商場行騙。一對情侶去年10月起多次用修圖App偽造單據，並上載到新鴻基為旗下商場推出的「The Point」應用程式，騙取等值於10萬元的積分後，再到觀塘apm、將軍澳中心及東港城換取電子產品和生活用品店的現金券。警方經調查後昨日以涉嫌詐騙拘捕兩人。
被捕28歲男子姓黎，報稱司機，29歲女被捕人則姓朱，報稱無業，兩人為情侶關係。觀塘警區重案組高級督察傅斯揚指，警方翻查大量閉路電視及情報分析，迅速鎖定兩名可疑人身份並拘捕。在被捕人住所內起回部分贓物，以及案發時所穿衣物。「The Point」是新鴻基為旗下商場開發的手機應用程式。顧客上載單據提供發票編號、購買的產品、消費總額等資料便可以每消費一元即賺一分，當集齊250分可在指定商戶當一元使用。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，不少商戶均會把系統連接「The Point」以削減處理訂位的人手，因用戶眾多，商場管理公司未必即時發現。但是次案件涉案金額過大，「佢哋(疑犯)好貪心，(積分)換算返三個月每日使千幾蚊」，異常數據即時觸發管理公司調查，並瞬即揭發事件。方保僑又表示，「The Point」與商戶系統連接，故市民消費後換取積分，易於查核及發現，但部分零售商戶基於技術配合、私隱政策等各種因素，則沒有與「The Point」相連，消費者購物後再上載數據，易被騙徒利用行騙。