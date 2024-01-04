製假單據呃商場會籍10萬元積分 兩九十後情侶被捕

「積分當錢使」是商戶常用的留客招數，卻被不法之徒用作在三間東九龍商場行騙。一對情侶去年10月起多次用修圖App偽造單據，並上載到新鴻基為旗下商場推出的「The Point」應用程式，騙取等值於10萬元的積分後，再到觀塘apm、將軍澳中心及東港城換取電子產品和生活用品店的現金券。警方經調查後昨日以涉嫌詐騙拘捕兩人。

被捕28歲男子姓黎，報稱司機，29歲女被捕人則姓朱，報稱無業，兩人為情侶關係。觀塘警區重案組高級督察傅斯揚指，警方翻查大量閉路電視及情報分析，迅速鎖定兩名可疑人身份並拘捕。在被捕人住所內起回部分贓物，以及案發時所穿衣物。「The Point」是新鴻基為旗下商場開發的手機應用程式。顧客上載單據提供發票編號、購買的產品、消費總額等資料便可以每消費一元即賺一分，當集齊250分可在指定商戶當一元使用。