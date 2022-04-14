製冷效益最佳冷暖空調機 6900元「美的」勝1.6萬「三菱」

天氣回暖，消委會測試14款「一匹」變頻分體冷氣機，一半為冷暖空調機，測試發現，各型號全部能源效益屬1級，但節能表現可相差最多三成至三成半。5款表現較佳的冷氣機總評分4.5分(5分最高)，售價相差2.5倍。售價最高的樣本(16,400元)的「三菱電機」冷暖空調機整體表現優秀，但其製冷及供暖能源效率卻遜於較便宜「美的」(6,900元)和「三菱重工」(9,500元)冷暖空調機。

測試的冷氣機售價由5,380至7,580元；冷暖空調機則由4,680至16,400元。結果顯示，各樣本能源效益差異很大，以每度電1.3元計算，假設全年開冷氣180天，每天12小時，各樣本每年電費由401至581元，相差達180元。供暖方面，全年開暖氣25天，每天12小時，冷暖空調機每年電費35至53元不等，相差18元。

測試中，製冷效益最佳的冷暖空調機為「美的Midea」的型號($6,929)、其次為「三菱電機Mitsubishi Electric」型號($16,400)，美的Midea在供暖效益更勝一籌。供暖效益最佳則為「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」型號($9,480)，效益較低為「約克York」型號($6,200)。

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌指，機齡、不定期清洗、長開、潮濕等也令電費增加。總幹事黃鳳嫺指，消費者選購時視乎需要及負擔能力，參考其體積是否適合等，並建議每2星期洗一次隔塵網，防止有霉味等。