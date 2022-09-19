製器官模型預演複雜手術 3D打印裝置贏海外發明獎

3D打印技術日趨普及，本港公立醫院近年亦應用於訓練和臨床。伊利沙伯醫院自2015年起開始利用3D打印製作器官模型，今年7月更成立統籌3D打印的辦事處，幫助醫護人員在手術前作規劃，亦令患者更易了解病情。院方同時研發「緊急環甲膜切開術」模擬裝置，去年獲海外發明獎肯定。
伊利沙伯醫院醫療三維打印統籌辦事處主管吳榮耀醫生表示，自2015年至今已製作逾120個器官及組織的3D模型，每個3D模型都代表著一個病人的故事。有大學畢業生在胸骨出現腫瘤，要在血管和神經線交錯下切除；亦有中年男子的顎骨有腫瘤，醫護人員須先進行電腦掃描，並預先計算刀片擺放位置和角度，再製作手術模板，供人員手術時更快切割腫瘤和重建顎骨。
吳榮耀指，院方不時會就複雜、困難的手術，根據電腦掃描等醫療紀錄影像，務求準確製作3D器官模型，每次製作都涉及不同部門的醫生、工程師、放射性部門人員等，人數達8至10人，曾有模型需3天方完成打印。而3D器官模型經團隊研究討論、篩選資料、打印模型、以至手術前利用模型作預演，過程可能長達一周，但因人員已熟知情況，確實手術時間可節省約20%。模型亦有助醫護人員向病人解說病況，同時亦增強他們對治療的信心。
取代豬器官 成本僅200元
3D打印同時方便醫院製作訓練工具，包括病者因氣道阻塞或會窒息死亡，但又無法在氣道插喉時會使用的「緊急環甲膜切開術」，即切開病者頸部環甲膜並放進導管供氧。雖然醫院一年僅數宗個案，但因醫護人員須快速和準確完成，要求甚高。
伊利沙伯醫院綜合模擬及技能培訓中心主管賈南雄指，醫院過往訓練會使用豬的氣管，但豬器官形狀和結構始終與人有別，亦有衛生和供應不穩問題。醫院隨後轉用3D打印一比一人體氣管模型，設計幾經改良，並且加入人體生理反應，包括流血、導管內呈霧氣化、胸腔膨脹等效果，至今已有約100名醫護人員接受有關訓練，每個成本僅200元。醫院憑此套模擬裝置，去年在瑞士日內瓦「國際發明展」獲頒銀獎，成為本港首間獲該獎的公立醫院。裝置已在港獲短期專利權，並正向內地申請專利。
吳榮耀則期望，未來3D打印技術的醫療臨床應用可擴展至九龍中聯網，作跨專科和跨院合作，並培續更多相關本地人才。