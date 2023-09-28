製「分身」扮黑社會及識警隊高層逼2女網友性交　社區主任判監2年9個月

一名社區主任涉嫌為了與女網友性交，一人分飾兩個角色，先套取女方資料，再約對方在酒店見面，在酒店時就以假身份在電話上稱要公開女方資料等為由，威逼女方就範，最終一名女網友兩度和他性交。涉案的社區主任黃煒龍早前被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪罪成，今日(28日)在區域法院判刑。法官指案情嚴重，判處被告入獄2年9個月。

求情稱被告年輕「人誰無過」

被告黃煒龍，現年21歲，報稱社區主任，被裁定一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪成，涉及案發時26歲的事主X。他另被裁定2項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪成，涉及案發時26歲的事主Y。

辯方求情指，被告犯案時僅19歲，較兩名事主年輕，認為人誰無過，被告已經知錯，並呈上多封求情信，包括他、父母、女友及區議員撰寫的求情信，其中他的女友表示已經原諒，被告亦說事件對他構成極大困擾。

官斥案情嚴重

法官姚勳智判刑時指，被告案發時就讀中六，案件雖然不涉及未成年少女，但情節嚴重，被告一人分飾兩個角色，先向X稱虛構網友「黃子豪」有黑社會背景，用錢也解決不到，繼而向Y稱他認識警隊高層，報警也沒有用，惟考慮到被告無案底，以及同意大部份案情，節省法庭時間，決定將兩項控罪的部份刑期分期執行，判處被告入獄2年9個月。