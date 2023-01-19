西九兩博物館共錄逾300萬人次入場 即日起推免費接駁巴士

西九文化區內的香港故宮文化博物館去年7月對外開放，M+博物館亦於去年11月開館一年後開始收費。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀昨在傳媒茶敘上表示，香港故宮至今已接待逾71萬名訪客，單是去年11月開幕的「藝苑尋珍——列支敦士登王室收藏名品」有逾10萬人次入場。而M+博物館累計接待240萬人次，自去年11月收費以來錄得42萬人次入場，當中草間彌生特別展至今有9萬人次入場。

她直言表現不俗，相信現票價水平不會減低旅客參觀意欲。為迎接海內外旅客，西九已設立「團體票務組」，又在網站加設網上預約表格，方便旅行社預訂團體票，並研究推出博物館組合套票。西九剛與Trip.com和KKday達成合作協議，方便訪客購票。

馮程淑儀又預告今年多個新展覽和節目，其中香港故宮將於下月舉行首個以自身館藏為主的特別展，展出200多件古代中國金器；4月有全球首個以女性在卡地亞發展史中的地位和影響為題的大型展覽，有近300件十九世紀以來的卡地亞珠寶、鐘錶等展出；9月則展出三星堆文物。

在藝術公園體驗「北極光」

M+今年亦將舉辦多個展覽，包括剛參與威尼斯雙年展的香港藝術家徐世琪的回應展、被譽為中國「時尚教母」的宋懷桂回顧展、「希克獎」得主作品展，以及為希克展廳和南展廳輪換展品。西九於2至3月期間在藝術公園設置戶外光影裝置，讓觀眾體驗「北極光」；3月底舉行首個大型流行音樂節。

西九即日起推出免費巴士專線，連接高鐵西九龍站/柯士甸站、M+、香港故宮和文化區西閘(近西隧巴士站)，每日上午9時至晚上7時半服務，約20分鐘一班。本月中起亦新增水上的士，往返中環、西九、尖東和灣仔，年初一起每日兩班，成人收費20元。