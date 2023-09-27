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2023-09-27 04:30:26
日報

西九地盤奪命工業事故 特首︰必依法依規追究

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西九龍柯士甸道西地盤奪命工業事故，警方正循多個方向調查事故原因，日前已經與兩名證人會面，案件由油尖警區重案組接手跟進。消息指，涉事的冷氣承辦商「帥建機電工程」，分判商是「沈氏創建」。事件中兩名死者均受僱於沈氏。

消息指，帥建工程經理於當日下午4時許曾進入管道視察，惟不見兩名事主，致電沈氏職員獲回覆稱會找尋後離開。下午5時，帥建的人員見管道出入口上鎖亦離開。

兩名工人當日為港鐵商場圓方更換冷氣系統海水冷卻喉管，消息指，初步調查上址工程早已被港鐵列作密閉工作空間。按勞工處指引，於密閉工作空間工作，須遵守安全程序指引，而大判及二判均有責任確保工人按程序工作。消息指，調查期間，有人卻不認同現場是密閉空間。

2名工人家屬昨早到葵涌公眾殮房認屍，其中一名死者的兒子指，有致電父親直屬僱主沈先生但無法接通，而目前最希望是警方盡快查明真相，為何兩名工人在地盤內暈倒無被即時發現。

行政長官李家超表示，關注日前在西九地盤發生的致命工業事故，他已向警方了解最新調查進展，強調必須依法依規追究。

勞福局長孫玉菡說，有關地盤屬於密閉空間，初步發現承建商無遵從部分規例要求，並指如有足夠證據，當局可按職安健新修例提出檢控。發展局指，因應此工業事故，已按規管機制，暫停涉事承建商競投工務工程的資格；並強調會繼續嚴肅跟進事件，因應調查結果，對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。

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