西九工業意外｜孫玉菡：不只追究最前線判頭　至少「追到去大判」

西九龍柯士甸道西地盤早前發生奪命工業意外，兩名工人懷疑通宵被困地底管道吸入沼氣死亡，警方日前拘捕一名62歲工程「二判」。勞工及福利局局長孫玉菡在電台節目表示，根據《職安健條例》，當出現工業意外，勞工處不只會追究最前線的判頭，而會審視整個工序流程，逐層檢視各人的責任，至少「追到去大判」，強調所有涉事人士都要負責任，若證明有人違法，處方會依法追究及控告，會認真考慮以《職安健條例》最新條文的可公訴程序處理，最高可判罰款1,000萬元及監禁2年。

港鐵是業主 一般是承辦商出問題

事發地點屬港鐵商場「圓方」冷氣系統範圍，被問到港鐵有否責任，孫玉菡說港鐵在今次事件中是「佔有人」，即是以業主角色，外聘工程公司負責工程。而循過往經驗來看，一般都是承辦商出問題而釀成意外。孫玉菡重申今次事發地點屬圍封範圍，有一定風險，清晰被界定為密閉空間，如果發現有人疏忽一定會嚴肅追究。

他形容，今次事件極其嚴重和罕見，要從中汲取教訓，亦應按需要修訂相關守則和加強宣傳教育。他指勞工處已展開對全港地盤密閉空間的巡查，預料兩周內完成，若發現不妥當的地方，會要求地盤停工，嚴重的話會依法追究。他又說展開大型巡查是希望加強業界警覺性，確保工人有接受適當培訓。至於需否要求所有地盤上報派人前往密閉空間工作的情況，孫玉菡指暫時未有定案，會探討不同建議，亦要衡量所有因素，最重要是保證工人安全。