西九工業意外｜孫玉菡：若證據足夠會經已修訂職安健條例檢控　最高罰款1千萬

西九工地於本月24日發生奪命工業意外，兩名工人在地下管道內疑吸入沼氣後死亡。勞工及福利局局長孫玉菡指，該地盤屬密閉空間，有清晰法例規定須經合資格人士作風險評估，將評估的資料及工作人員名單張貼在當眼處，工人須有足夠訓練及保護措施等，現時的調查方向是了解承建商有否符合要求，而初步證據顯示沒有遵從部分要求。
孫玉菡續指，當有足夠證據，會與律政司商討，認真考慮應用今年4月通過修訂的職安健條例、循可公訴程序檢控，當有嚴重疏忽，導致出現嚴重傷亡，最高可被罰款1千萬及監禁2年。此外，勞工處已展開對全港密閉空間地盤的安全巡查，如發現不符法例規定，一定會採取行動，包括要求停工，嚴重的會按法例懲處。
照顧者支援專線暫接獲127個來電
另外，對於秀茂坪邨早前有一對智力問題的兄弟疑因自理能力欠佳餓死，醫管局發聲明指兩人曾到醫院探望留院的母親，而他們的弟弟亦指兩人有一定的自理能力。孫玉菡回應指，需要再翻查資料了解情況，會再向大家交代過程中發生的重要事項。他又提及，事件反映要加強照顧者服務，昨日社署已展開「齊撐照顧者行動」，並開設24小時照顧者支援專線。截至今午2時，熱線接獲127個來電，大部分是查詢服務，有情緒支援服務，另外有幾名照顧者要求提供日間及留宿暫托服務，孫玉菡指即使剛啟動熱線，亦看到有服務需求。