熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-26 17:37:23

西九工業意外｜孫玉菡：若證據足夠會經已修訂職安健條例檢控　最高罰款1千萬

分享：
西九工業意外｜孫玉菡：若證據足夠會經已修訂職安健條例檢控　最高罰款1千萬

西九工業意外｜孫玉菡：若證據足夠會經已修訂職安健條例檢控　最高罰款1千萬

西九工地於本月24日發生奪命工業意外，兩名工人在地下管道內疑吸入沼氣後死亡勞工及福利局局長孫玉菡指，該地盤屬密閉空間，有清晰法例規定須經合資格人士作風險評估，將評估的資料及工作人員名單張貼在當眼處，工人須有足夠訓練及保護措施等，現時的調查方向是了解承建商有否符合要求，而初步證據顯示沒有遵從部分要求。

孫玉菡續指，當有足夠證據，會與律政司商討，認真考慮應用今年4月通過修訂的職安健條例、循可公訴程序檢控，當有嚴重疏忽，導致出現嚴重傷亡，最高可被罰款1千萬及監禁2年。此外，勞工處已展開對全港密閉空間地盤的安全巡查，如發現不符法例規定，一定會採取行動，包括要求停工，嚴重的會按法例懲處。

Ad Block

照顧者支援專線暫接獲127個來電

另外，對於秀茂坪邨早前有一對智力問題的兄弟疑因自理能力欠佳餓死，醫管局發聲明指兩人曾到醫院探望留院的母親，而他們的弟弟亦指兩人有一定的自理能力。孫玉菡回應指，需要再翻查資料了解情況，會再向大家交代過程中發生的重要事項。他又提及，事件反映要加強照顧者服務，昨日社署已展開「齊撐照顧者行動」，並開設24小時照顧者支援專線。截至今午2時，熱線接獲127個來電，大部分是查詢服務，有情緒支援服務，另外有幾名照顧者要求提供日間及留宿暫托服務，孫玉菡指即使剛啟動熱線，亦看到有服務需求。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受