西九工業意外｜孫玉菡：若證據足夠會經已修訂職安健條例檢控　最高罰款1千萬

西九工地於本月24日發生奪命工業意外，兩名工人在地下管道內疑吸入沼氣後死亡。勞工及福利局局長孫玉菡指，該地盤屬密閉空間，有清晰法例規定須經合資格人士作風險評估，將評估的資料及工作人員名單張貼在當眼處，工人須有足夠訓練及保護措施等，現時的調查方向是了解承建商有否符合要求，而初步證據顯示沒有遵從部分要求。

孫玉菡續指，當有足夠證據，會與律政司商討，認真考慮應用今年4月通過修訂的職安健條例、循可公訴程序檢控，當有嚴重疏忽，導致出現嚴重傷亡，最高可被罰款1千萬及監禁2年。此外，勞工處已展開對全港密閉空間地盤的安全巡查，如發現不符法例規定，一定會採取行動，包括要求停工，嚴重的會按法例懲處。