西九工業意外｜工聯會：外判服務意味分判工人安全及責任　促檢討分判制度

工聯會立法會議員郭偉强表示，意外涉及的東主及承辦商仍然未交代意外經過，揭示了分判制度的缺點，外判服務往往意味著連同將工人的安全及責任分判出去。他以Mirror演唱會事件為例，當發生意外後，主辦單位及各承辦商紛紛發表聲明，表示公司與意外成因無關，被指互相推卸責任。郭偉强希望政府能進一步檢討分判制度，同時盡快調查事故原因，向大眾公開意外的詳細調查報告。郭亦希望勞工處能汲取意外的教訓，盡快檢討自身監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作，在未來避免同類事故再度發生。

工聯會指經修訂的職安健條例沒有阻嚇作用

工聯職安健協會副主席葉偉明表示，於本次意外中，鐵路公司及承判商明顯監管不善，在全員離場時，完全沒有注意到工友仍留在工地，並且鎖門，突顯是嚴重的疏忽。同時亦反映出於本年初修訂的職安健條例，即使將最高刑罰調升至罰款1,000萬元及監禁2年，亦起不到阻嚇作用。

工聯職安健協會主席林淑儀對1星期內接連發生3宗工業意外，導致三死兩傷，表示關注，並促請政府敦促港鐵公司全面調查事件，亦應即時巡查該承辦商在港鐵管轄範圍內的所有工程項目，以確保履行安全責任。