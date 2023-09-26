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2023-09-26 10:50:00

西九工業意外｜李家超：慰問死者家屬　已指示警方全速調查依法追究 (更新)

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李家超指，已指示警方全速調查西九工業意外，強調必須依法依規追究。(資料圖片)

李家超指，已指示警方全速調查西九工業意外，強調必須依法依規追究。(資料圖片)

【10:50更新】西九龍2名更換冷氣系統喉管的工人，懷疑通宵被困地底管道吸入沼氣死亡。行政長官李家超今日(26)在行會前見傳媒，表示關注事件，對死者家屬致以深切慰問，強調他已再次提醒警方全速調查的重要性，必須依法依規追究。

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504d9be1-a28e-4cc0-8128-7501d2cc6a2e.jpg 工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏 工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏 柯士甸道西一個西九文化區地盤，有工人懷疑吸入沼氣不治。(資料圖片)

西九工業意外｜已指示社署提供援助

李家超指，關注日前西九龍地盤的致命工業意外，形容事件令人痛心和嚴重，他已指示社署提供援助，並再次提醒警方全速調查的重要性，必須依法依規追究，同時勞工處已即時巡查其他密封式工地，作出適切防範和監督。

他強調，工地負責人必須嚴格遵循職安建法例要求，做好風險管理和安全配置，提升安全文化，培養員工安全意識；作業人員亦要做好自我防禦工作，提升工業安全是持久的重要工作，政府相關部門和各方必須全力推行職業安全。

杭州亞洲｜讚運動員為港增光   李：續支持體育發展

另外，李家超談及杭州亞洲的港隊運動員表現，他認為港隊運動員表現出色，為香港增光，令香港感到非常自豪，截止昨晚已取得3金、4銀、7銅共14項獎牌，政府會繼續支持體育發展，今個年度體育方面的預算開支接近74億元，較5年前增加42%

他續指，政府推廣運動政策聚焦在5方面，包括普及化，精英化、盛事化、專業化及產業化，當中體育學院的新設施大樓工程正在加快推進，爭取明年年中落成；啟德體育園的主要設施亦會分階段明年年底前完工，承辦2025年在香港舉行的部分全國運動會項目。

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