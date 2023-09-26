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2023-09-26 11:11:41

西九工業意外｜林振昇：即使並非密閉空間　不代表承辦商或主事人無法律責任

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重案組探員登上附近天橋視察，了解地盤區域劃分及出入安排。(資料圖片/李睿哲攝)

重案組探員登上附近天橋視察，了解地盤區域劃分及出入安排。(資料圖片/李睿哲攝)

西九龍柯士甸道西地盤早前發生致命工業意外，兩名在地底設施工作的工人疑吸入沼氣死亡。勞聯主席、立法會議員林振昇在電台節目表示，如該地底設施屬密閉空間，法例的規管嚴格，包括要與在內的工友保持聯繫，需有通風環境及足夠呼吸器，並需要配備救生繩索等。另一方面，他指出即使不是密閉空間，亦不代表承辦商或主事人無法律責任，因為根據職業安全法例，需要確保安全健康的工作環境，如工地的工友達到某個數目，需要聘請安全主任或安全督導員，他們要了解風險才讓工人工作。

林振昇認為，政府可以加大力度推動科技改善職業安全，例如一些工務工程地盤有智慧工地設施，工人佩戴手錶便知道他們的位置，方便管理，但一些中小型承辦商或私人地盤未必會應用。他建議政府提供資助，吸引承辦商使用科技，減少風險。

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重案組接手調查。

重案組接手調查。

工會認為法例足夠　重點在於如何落實

建造業總工會安全顧問李光昇在同一電台節目說，以往曾發生密閉空間事故，當局亦收緊法例，他認為現時的法例足夠，有清楚列明密閉空間的定義，包括被圍封及會產生可預見的指明危險，而在密閉空間工作要根據一定程序，包括作出風險評估等，而最重要是如何落實法例。對於今次事故，如果有人在內仍鎖上管道，是較少見，要由相關部門調查責任誰屬。

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