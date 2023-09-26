西九工業意外｜林振昇：即使並非密閉空間　不代表承辦商或主事人無法律責任

西九龍柯士甸道西地盤早前發生致命工業意外，兩名在地底設施工作的工人疑吸入沼氣死亡。勞聯主席、立法會議員林振昇在電台節目表示，如該地底設施屬密閉空間，法例的規管嚴格，包括要與在內的工友保持聯繫，需有通風環境及足夠呼吸器，並需要配備救生繩索等。另一方面，他指出即使不是密閉空間，亦不代表承辦商或主事人無法律責任，因為根據職業安全法例，需要確保安全健康的工作環境，如工地的工友達到某個數目，需要聘請安全主任或安全督導員，他們要了解風險才讓工人工作。

林振昇認為，政府可以加大力度推動科技改善職業安全，例如一些工務工程地盤有智慧工地設施，工人佩戴手錶便知道他們的位置，方便管理，但一些中小型承辦商或私人地盤未必會應用。他建議政府提供資助，吸引承辦商使用科技，減少風險。