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2023-09-26 17:01:55

西九工業意外｜死者10米清水管離奇臥百米外　直屬二判老闆報警後失聯2日

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西九工業意外｜死者10米清水管離奇臥百米外　直屬二判老闆報警後失聯2日

西九工業意外｜死者10米清水管離奇臥百米外，直屬二判老闆報警後失聯2日。（資料圖片／李睿哲 攝）

西九龍柯士甸道西一個地盤周日（24日）發生奪命工業意外，兩名男工61歲郭伙記及63歲劉浩祥，被發現倒卧在管道6米地底，懷疑硫化氫中毒昏迷失救致死，送院搶救後不治案件交由油尖警區重案組跟進，不排除涉及人為疏忽，正從刑責方向調查暫未有人被捕。

死者直屬公司老闆失聯

今日（26日）油尖重案組調查仍在持續跟進中事故更多細節曝光。據了解港鐵旗下商場「圓方」冷氣系統的海水冷卻喉管更換工程，由「帥建機電工程」承包；「帥建」再委託「沈氏創建」負責工程，故直接聘請兩名男工為姓沈的二判商。惟二判商於案發當日報警後已失聯逾2天，甚至指示公司所在大廈保安拒絕讓外人來訪，警方正了解他已不在港抑或藏身某個地點不肯露面。

兩名工人本不應出現在最後倒臥位置

而該工程分兩階段進行，首階段為抽走管道近出口約10米的喉管積水，次階段再更換上新的水喉。兩名死者於9月開工，工程開展了數天，事發時，他們理應在閘門約10米範圍內清走喉管的水，而大判「帥建」工程經理當日下午4時，曾進入管道約10多米範圍察看兩人工作進度，惟不見兩名事主，於是致電「沈氏」負責人，獲回覆稱會找尋，於是離開，未有深入逾百米外發現人倒卧位置，兩名工人本不應出現在最後倒臥的位置。至下午5時許，工程經理再召另一名「帥建」男職員檢查，而職員見管道出入口上鎖便離開。

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警正調查誰將管道上鎖

消息指，初步相信閘門鎖上未必是直接導致兩人致死原因，因如果室內人士敲閘門的話，門外的人亦會聽見，而閘門上鎖亦屬正常程序，因管道內有大量工程工具，需要上鎖防盜。警方仍在調查事件，包括兩名死者是否因為吸入過量硫化氫導致暈倒、兩人身處於管道約100米外位置的原因，以及誰將管道上鎖，由於該處沒有閉路電視覆蓋，調查需時。

根據公司註冊處資料，沈氏創建有限公司的唯一董事為沈玉權，登記地址為葵涌藍田街創新科技中心一單位，其名下有4間建築工程或水喉渠務相關公司。

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