西九工業意外｜稱分判大判同樣被追究　孫玉菡：不會連責任都判走 (更新)

【11:10更新】 西九龍柯士甸道西地盤奪命工意外，2名工人懷疑通宵被困地底管道吸入沼氣死亡。勞工及福利局局長孫玉菡今日(27日)在電台指，政府不只會追究負責前線工作的工程公司，亦會一路追究至大判。他又說，勞工處自周一起開始巡查全港地盤的密閉空間，預料需時兩周；若發現任何違規行為，情節嚴重的話，會依法追究。

西九工業意外｜或用新罰則追究僱主責任

孫玉菡指，根據法例，涉事現場屬於密閉空間，初步顯示，勞工處找不到證據顯示，有合資格人士曾在事前進行風險評估，確保相關空間適宜工作，亦未有人在工地當眼處，張貼相關法例指定的表格，如果有任何人不跟從法例辦事，當局會嚴肅依法追究。

至於涉及的安全責任，孫玉菡稱在《職安健條例》下，僱主負有一般責任，需要在合理範圍內，確保工地安全，就算工程有分判制度，但「不會連責任都判走」，政府不會只追究負責前線工作的工程公司，而是會一路追究至大判。

他續指，《職安健修訂條例》4月在立法會通過並生效，大幅調高罰則，今次事件一旦證實有人嚴重疏忽，政府會認真考慮引用新罰則，循「可公訴罪行」追究僱主的一般責任，最高可判罰款1,000萬元及監禁2年。

西九工業意外｜勞工處周一起巡查全港地盤密閉空間 料需時兩周

孫玉菡表示，有很多方法提高密閉空間工作的安全性，包括提供培訓和制訂守則，而勞工處自周一起巡查全港地盤的密閉空間，預料需時兩周，在過程中如發現任何違規行為，會首先要求地盤停工，情節嚴重的話，會依法追究。