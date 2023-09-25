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2023-09-25 17:15:00

西九工業意外｜管道被上鎖工程經理疑擅離 油尖重案組帶二人返現場調查（更新）

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西九工業意外｜管道上鎖疑工程經理擅離 重案組接手調查

西九工業意外｜管道上鎖疑工程經理擅離，重案組接手調查。（李睿哲 攝）

西九龍柯士甸道西昨日（24日）發生致命工業意外，兩名在地底工作的工人懷疑吸入沼氣，在管道暈倒一夜後始被發現，兩人被救出後送院搶救，惜最終返魂乏術。現場管道一度被上鎖，警方介入調查，追查有否涉及人為疏忽及刑責。

工程經理疑未有完成安全評估便離開

據了解，兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）均有20年管道工作經驗，當日原定工作時間為早上7時至晚上6時。消息指，二人於周六（23日）早上10時進入管道，在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程，疑工程經理未有完成安全評估便離開。直至6小時後，即下午4時許，工程經理已發現兩人失蹤，下午5時許，其他工程人員亦有尋找，但發現管道上鎖後便離開。至晚上11時許，郭伙記的女兒聯絡父親無果。

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警方返回現場調查

工人通宵失聯始知事態嚴重

至翌日早上6時許，其女兒找到承辦商的工程人員，通知對方父親通宵失聯，對方才驚覺事態嚴重，報警求助，最終於早上約7時，即二人進入管道後約21小時，才揭發慘劇。

消防員於地下6米深，約100200米距離之間尋獲兩名事主，現場消息指，消防在場檢測到地底硫化氫濃度超標，死者懷疑硫化氫中毒。但上址閉路電視只拍到地盤出入口，暫時未知誰鎖上管道入口。

 

探員帶兩名相關人士返回現場調查

西九重案組接手調查

西九重案組介入調查，全方位徹查意外是否牽涉人為疏忽及刑責。今日（25日）下午1245分，多名探員到達現場調查，一名港鐵職員協助調查，警方在工地內逗留約1小時後離開。其後，探員帶兩名相關人士再返回現場協助調查。據了解，探員暫未能進入肇事現場調查，未有帶走任何證物或拍照蒐證。稍後警方會與港鐵、勞工處人員開會了解事件。

陳國基要求巡查全港所有密封式地盤

政務司司長陳國基今日（25日）表示，無證據顯示承辦商有依照法律規定去做，警方會從刑責方向調查，現交由重案組跟進，已有兩名職員錄口供，如有證據會提出檢控。他亦已指示勞工署，巡查全港所有密封式地盤。

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