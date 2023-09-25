西九工業意外｜管道被上鎖工程經理疑擅離 油尖重案組帶二人返現場調查（更新）

西九龍柯士甸道西昨日（24日）發生致命工業意外，兩名在地底工作的工人懷疑吸入沼氣，在管道暈倒一夜後始被發現，兩人被救出後送院搶救，惜最終返魂乏術。現場管道一度被上鎖，警方介入調查，追查有否涉及人為疏忽及刑責。

工程經理疑未有完成安全評估便離開

據了解，兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）均有20年管道工作經驗，當日原定工作時間為早上7時至晚上6時。消息指，二人於周六（23日）早上10時進入管道，在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程，疑工程經理未有完成安全評估便離開。直至6小時後，即下午4時許，工程經理已發現兩人失蹤，下午5時許，其他工程人員亦有尋找，但發現管道上鎖後便離開。至晚上11時許，郭伙記的女兒聯絡父親無果。