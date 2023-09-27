西九工業意外｜62歲失聯姓沈二判被捕 警方：工地屬密閉空間　好多安全措施冇做（更新）

【15:00更新】油尖警區刑事部警司賈錦琳表示，翻查紀錄，兩名死者已經第3日在該管道工作，案發當日正進行放水工作，大判半小時後離開，看不到死者曾離開管道，大判安排人員離開。兩名死者為何在管道內第3階段位置，仍未知道，需要時間蒐證。法醫今日為死者進行解剖，初步死亡時間，及死因等仍有待驗屍報告。 管道內滿布幾寸深積水 他描述管道內情況，約分為3階段位置，首階段位置距離入口約10米，即工程位置，然後經過一些斜路和樓梯，約4、5米外，進入第2階段，再行一段路約80至100米，才進入第3階段，亦是斜路和樓梯，地上布滿幾寸深的積水。

警方：很多程序做漏 他又表示，警方已聯同勞工處從不同方向和角度調查，刑責方面仍在調查中，該工程早已定性為密閉空間，相關的工作，安全流程及措施，初步發現很多程序做漏或沒有做，將會逐一審視，已知有疏忽行為，但疏忽至甚麼地步仍在調查中。管道沒有閉路電視，地盤出入口有閉路電視，手上有片段能夠得悉何人何時曾進出。