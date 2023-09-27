西九工業意外｜62歲失聯姓沈二判被捕 警方：工地屬密閉空間　好多安全措施冇做（更新）

【15:00更新】油尖警區刑事部警司賈錦琳表示，翻查紀錄，兩名死者已經第3日在該管道工作，案發當日正進行放水工作，大判半小時後離開，看不到死者曾離開管道，大判安排人員離開。兩名死者為何在管道內第3階段位置，仍未知道，需要時間蒐證。法醫今日為死者進行解剖，初步死亡時間，及死因等仍有待驗屍報告。
管道內滿布幾寸深積水
他描述管道內情況，約分為3階段位置，首階段位置距離入口約10米，即工程位置，然後經過一些斜路和樓梯，約4、5米外，進入第2階段，再行一段路約80至100米，才進入第3階段，亦是斜路和樓梯，地上布滿幾寸深的積水。
警方：很多程序做漏
他又表示，警方已聯同勞工處從不同方向和角度調查，刑責方面仍在調查中，該工程早已定性為密閉空間，相關的工作，安全流程及措施，初步發現很多程序做漏或沒有做，將會逐一審視，已知有疏忽行為，但疏忽至甚麼地步仍在調查中。管道沒有閉路電視，地盤出入口有閉路電視，手上有片段能夠得悉何人何時曾進出。
西九工業意外｜一名62歲判頭被捕
西九龍柯士甸道西一個地盤周日（24日）發生奪命工業意外，兩名男工61歲郭伙記及63歲劉浩祥，被發現倒卧在管道6米地底，懷疑通宵被困地底管道吸入沼氣死亡。保安局局長鄧炳強今日（27日）表示，事件非常嚴重，警方已經拘捕一名62歲判頭，又說不排除他涉及其他罪名，包括誤殺罪。
西九工業意外｜被捕人為兩名死者僱主
消息指，被捕人是連日一度失聯的二判判頭「沈氏創建」的董事沈玉權，他是兩名死者的僱主，事發後失聯3日，警方深夜以電話聯絡到他，他凌晨到警署後被捕，涉嫌違反《職業安全及健康條例》，未有確保僱員的安全及健康。
勞工及福利局局長孫玉菡今日在電台表示，政府就事件不只會追究負責前線工作的工程公司，亦會一路追究至大判，強調就算工程有分判制度，但「不會連責任都判走」，又指勞工處自周一起開始巡查全港地盤的密閉空間，預料需時兩周；若發現任何違規行為，情節嚴重的話，會依法追究。