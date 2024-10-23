西九文化區上年錄5.78億赤字 按年減20% 全年錄440萬訪客

西九文化區管理局公布2023-24財政年度周年報告。上個財政年度錄得5.78億赤字，按年減少20%。管理局表示，2023-24財政年度是香港在走出新冠疫情，M+和香港故宮文化博物館首個全年正常營運的財政年度，表演藝術場地在年內亦全面恢復運作，理局錄得10.61億港元收入，按年上升42%。西九的兩間博物館、表演藝術場地及活動共吸引約440萬訪客人次。

地租用和節目收入大幅上升

由門票收入帶動的B2C收入按年增長47%，由1.68億港元增至2.46億港元。餐飲商戶的總收入按年增長22%，博物館商品的銷售總收入則增長25%。至於涵蓋籌款、場地租用以至商業租賃等的企業對企業業務收入則按年增長35%，由3.85億港元增至5.18億港元，當中籌款收入按年增長22%，由1.97億港元增加至2.41億港元。

在2023-24財政年度，西九各個場地共舉辦了超過460場由外界團體租用場地的活動，戲曲中心大劇院和自由空間大盒等主要表演藝術場地的使用率接近100%，帶動場地租用和節目收入大幅上升。