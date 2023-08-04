西九文化區及YMCA合辦跨界實驗空間計劃 引領青少年細味文化藝術

藝術可以激發靈感和愉悅感，甚至能讓人以新角度看待事情。西九文化區管理局及香港中華基督教青年會（YMCA）於3月至7月合辦跨界實驗空間計劃2023計劃，透過多元化藝術體驗，讓大眾接觸藝術並發掘藝術帶來的喜悅。計劃早前已經圓滿結束，回顧過去五個月，逾700名來自弱勢社群的青少年藉此計劃走進西九文化區，透過參與一系列文化藝術活動，細味藝術，擴闊眼界，並將於西九感受到的藝術體驗帶回社區，與超過2,000人分享其得著，令個人與社區均有裨益。
觀賞粵劇感受傳統與創新 虛擬劇場空間體驗後台工作
為了讓一眾青少年能夠親身體驗表演藝術多姿多彩的世界，計劃安排約120位青少年到 戲曲中心欣賞茶館劇場「開心穿粵」，觀看由人工智能程式操作的機械人與茶館新星劇團一起 演出的粵劇表演，感受傳統藝術與嶄新科技所帶來的新體驗。在入場前，青少年亦學習到一系 列戲曲小知識，豐富他們對粵劇的認識，亦了解到箇中意義與文化。
參加者劉奕昊首次欣賞粵劇表演，覺得「開心穿粵」演出很有趣。他表示：「印象最深刻是劇場中有機械人登場，我更一度以為它是真人呢！未來我想看更多粵劇，更希望有機會上台參與演出。」
要更全面地認識表演藝術，除了作為觀眾欣賞幕前表演，認識幕後工作與崗位亦十分重要。 計劃因此安排近百名兒童參加後台小職人線上任務，讓他們可以在線上虛擬劇場空間，透過實時互動講解受訓成後台小職人，並在電子遊戲平台完成後台任務，體驗後台不同崗位的工作。
到訪香港故宮文化博物館及 M+ 細味中西藝術文化
約500名青少年在導賞員和教學人員的帶領下，分別遊覽香港故宮文化博物館及M+。在香港故宮文化博物館導賞團中，他們透過近距離欣賞中華文化瑰寶及世界藝術精華，了解紫禁城內從清晨到晚上的生活點滴。另一方面，一眾青少年亦到訪亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+。他們在M+藏品遊中得以探索M+焦點藏品，發掘展品背後創作者與藝術家的故事。
少數族裔青少年Ahmad Furkan透過計劃首次到訪西九及參觀香港故宮文化博物館，並 表示活動安排為其帶來驚喜：「起初以為展覽內容會十分沉悶，但親身參觀後，發現到原來中國歷史和宮廷生活十分有趣。特別是古時的衣物，因為布料上有許多能夠代表中國文化的細節和設計。我會將這次體驗分享給我的父母和朋友，很期待未來再次到訪西九探索更多中國藝術 及文化。」
延續藝術體驗 透過身體彩繪及攝影分享至社區
部分青少年更積極參與延伸活動，將在西九的精彩藝術體驗帶回社區。為延續在香港故宮 文化博物館學習到的中國文化知識，20名少數族裔青少年把從中式瓷器上觀察到的中國傳統 文化元素融入傳統藝術 Henna（指甲花彩繪），透過結合中外傳統文化，創造具特色與風格的 Henna 設計，並到屯門及天水圍為街坊舉辦免費的身體彩繪工作坊，兩場工作坊共錄得約120人次參與，讓大眾認識不同地方的傳統文化，鼓勵互相欣賞，促進香港多元文化共融。
計劃同時設有攝影活動系列，讓逾70名 M+藏品遊的參加者到訪西九前，率先參與攝影及創作培訓工作坊，從專業導師身上習得手機拍攝及創作技巧，提升參加者對藝術、設計、圖 像傳意與攝影的興趣。他們在遊覽西九時便學以致用，拍攝及創作出他們眼中的西九，作品用作參加「我在西九看見的______」攝影創作比賽。他們的優秀作品更在賽後於藍田的社區展覽上展出，以青少年的獨特角度向超過2,000人介紹西九，為跨界實驗空間計劃2023畫上圓滿句號。
於比賽中獲得冠軍的袁嬉恩本身對藝術非常有興趣，表示她在這次比賽獲得肯定後，更有 信心繼續發展自己藝術潛能：「參與培訓工作坊後，我學習到在日常生活中看見的景象加入自 己的創意，我未來亦會繼續在作品中運用這些攝影及創作技巧。日後亦會再次與親友到訪西九， 因為那裡不僅是一個很休閒的空間，而且充滿濃厚的藝術氣息。」
是次計劃亦為來自弱勢社群的青少年打開了一扇通往藝術文化的大門，更鼓勵他們服務大眾，期望能夠成為他們藝術發展上的養分，助其發揮潛能、展翅高飛，並於日後再次到訪西九， 親自發掘更多精彩活動。