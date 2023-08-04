西九文化區及YMCA合辦跨界實驗空間計劃 引領青少年細味文化藝術

藝術可以激發靈感和愉悅感，甚至能讓人以新角度看待事情。西九文化區管理局及香港中華基督教青年會（YMCA）於3月至7月合辦跨界實驗空間計劃2023計劃，透過多元化藝術體驗，讓大眾接觸藝術並發掘藝術帶來的喜悅。計劃早前已經圓滿結束，回顧過去五個月，逾700名來自弱勢社群的青少年藉此計劃走進西九文化區，透過參與一系列文化藝術活動，細味藝術，擴闊眼界，並將於西九感受到的藝術體驗帶回社區，與超過2,000人分享其得著，令個人與社區均有裨益。 觀賞粵劇感受傳統與創新 虛擬劇場空間體驗後台工作 為了讓一眾青少年能夠親身體驗表演藝術多姿多彩的世界，計劃安排約120位青少年到 戲曲中心欣賞茶館劇場「開心穿粵」，觀看由人工智能程式操作的機械人與茶館新星劇團一起 演出的粵劇表演，感受傳統藝術與嶄新科技所帶來的新體驗。在入場前，青少年亦學習到一系 列戲曲小知識，豐富他們對粵劇的認識，亦了解到箇中意義與文化。 參加者劉奕昊首次欣賞粵劇表演，覺得「開心穿粵」演出很有趣。他表示：「印象最深刻是劇場中有機械人登場，我更一度以為它是真人呢！未來我想看更多粵劇，更希望有機會上台參與演出。」

要更全面地認識表演藝術，除了作為觀眾欣賞幕前表演，認識幕後工作與崗位亦十分重要。 計劃因此安排近百名兒童參加後台小職人線上任務，讓他們可以在線上虛擬劇場空間，透過實時互動講解受訓成後台小職人，並在電子遊戲平台完成後台任務，體驗後台不同崗位的工作。 到訪香港故宮文化博物館及 M+ 細味中西藝術文化 約500名青少年在導賞員和教學人員的帶領下，分別遊覽香港故宮文化博物館及M+。在香港故宮文化博物館導賞團中，他們透過近距離欣賞中華文化瑰寶及世界藝術精華，了解紫禁城內從清晨到晚上的生活點滴。另一方面，一眾青少年亦到訪亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+。他們在M+藏品遊中得以探索M+焦點藏品，發掘展品背後創作者與藝術家的故事。 少數族裔青少年Ahmad Furkan透過計劃首次到訪西九及參觀香港故宮文化博物館，並 表示活動安排為其帶來驚喜：「起初以為展覽內容會十分沉悶，但親身參觀後，發現到原來中國歷史和宮廷生活十分有趣。特別是古時的衣物，因為布料上有許多能夠代表中國文化的細節和設計。我會將這次體驗分享給我的父母和朋友，很期待未來再次到訪西九探索更多中國藝術 及文化。」

延續藝術體驗 透過身體彩繪及攝影分享至社區 部分青少年更積極參與延伸活動，將在西九的精彩藝術體驗帶回社區。為延續在香港故宮 文化博物館學習到的中國文化知識，20名少數族裔青少年把從中式瓷器上觀察到的中國傳統 文化元素融入傳統藝術 Henna（指甲花彩繪），透過結合中外傳統文化，創造具特色與風格的 Henna 設計，並到屯門及天水圍為街坊舉辦免費的身體彩繪工作坊，兩場工作坊共錄得約120人次參與，讓大眾認識不同地方的傳統文化，鼓勵互相欣賞，促進香港多元文化共融。

青少年為街坊繪畫身體彩繪

計劃同時設有攝影活動系列，讓逾70名 M+藏品遊的參加者到訪西九前，率先參與攝影及創作培訓工作坊，從專業導師身上習得手機拍攝及創作技巧，提升參加者對藝術、設計、圖 像傳意與攝影的興趣。他們在遊覽西九時便學以致用，拍攝及創作出他們眼中的西九，作品用作參加「我在西九看見的______」攝影創作比賽。他們的優秀作品更在賽後於藍田的社區展覽上展出，以青少年的獨特角度向超過2,000人介紹西九，為跨界實驗空間計劃2023畫上圓滿句號。 於比賽中獲得冠軍的袁嬉恩本身對藝術非常有興趣，表示她在這次比賽獲得肯定後，更有 信心繼續發展自己藝術潛能：「參與培訓工作坊後，我學習到在日常生活中看見的景象加入自 己的創意，我未來亦會繼續在作品中運用這些攝影及創作技巧。日後亦會再次與親友到訪西九， 因為那裡不僅是一個很休閒的空間，而且充滿濃厚的藝術氣息。」