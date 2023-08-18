西九文化區或資金鏈斷裂　李兆波：差不多「窮途末路」賣樓收益有限

西九文化區預計2025年3月資金鏈將斷裂，管理局已向文化體育及旅遊局提交改善財政方案，消息指方案內容包括容許出售住宅業權。有學者今(18日)在電台表示，西九已差不多走到「窮途末路」，認為即使西九賣樓收益亦有限。

李兆波：賣 樓無可持續性

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，西九文化區建設初期進行的財務評估太「雄心壯志」，形容西九已差不多走到「窮途末路」的地步，目前市道差，有關住宅業權「賣咗就無」，認為賣樓所得的收益有限，對可持續發展有保留。

他舉海洋公園為例，指觀光景點旁的酒店入住率依然不高，對於西九日後或可發展酒店及辦公室等，由於要面對鄰近發展商持有的酒店、辦公室及住宅用途項目的競爭，質疑對西九財政收入幫助有限。他認為，若西九向發展商出售住宅業權套現是「無辦法之中的辦法」，惟建議作出決定前應先向發展商「摸底」，避免日後出現流標。

議員：目前市道賣樓未必理想

立法會議員林筱魯表示，西九文化區在疫情期間有商鋪未能出租，或需要免租，導致財政困難，淨支出在未來幾年將有10幾億元，目前全球商業地產經營困難，認為西九將原本規劃興建辦公室轉為住宅可提升吸引力，以及可提高住宅發展密度，惟在現時市道下反應未必理想，就算賣斷業權後取得現金，亦要有長期方案和投資回報計劃，對此政府需要加強把關。