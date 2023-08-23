西九文化區擬容許街頭表演 據報政府研商場延長營業

港府近期提倡要重振「夜經濟」，有報道指當局與發展商商討延長商場營業時間。新地、新世界發展和恒地均歡迎和支持政府搞活夜經濟，其中新地建議政府在夜市時段放寬戶外擺放的限制，營造熱鬧氣氛。新世界發展發言人亦稱，會積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流。

新鴻基地產執行董事馮秀炎稱，晚市收入佔新地旗下商場營業額逾三分之一，若商場做好做旺晚市、甚至延長整體營業時間，並在場內公共空間加入夜市元素，定能帶來連鎖反應，提升商場購物氣氛，等於帶旺香港經濟。

恒地發言人表示，集團正積極籌備新計劃配合政府推動夜經濟，包括舉辦夜間活動，同時聯繫商戶提供優惠，以刺激消費。