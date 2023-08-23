西九文化區擬容許街頭表演 據報政府研商場延長營業

港府近期提倡要重振「夜經濟」，有報道指當局與發展商商討延長商場營業時間。新地、新世界發展和恒地均歡迎和支持政府搞活夜經濟，其中新地建議政府在夜市時段放寬戶外擺放的限制，營造熱鬧氣氛。新世界發展發言人亦稱，會積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流。
新鴻基地產執行董事馮秀炎稱，晚市收入佔新地旗下商場營業額逾三分之一，若商場做好做旺晚市、甚至延長整體營業時間，並在場內公共空間加入夜市元素，定能帶來連鎖反應，提升商場購物氣氛，等於帶旺香港經濟。
恒地發言人表示，集團正積極籌備新計劃配合政府推動夜經濟，包括舉辦夜間活動，同時聯繫商戶提供優惠，以刺激消費。
羅兵咸永道：市民生活習慣已改
羅兵咸永道消費市場行業亞太區主管合夥人鄭煥然關注，商場延長營業時間能否帶旺商戶生意，認為市民疫情期間已改變生活習慣，有關建議值得商榷，建議政府應聚焦刺激日間和假日消費，若商戶生意回暖便毋須延長商場營業時間，又稱加強中環蘭桂坊等多人聚集地方的吸引會較實際。
學會倡推夜間交通優惠
商場管理學會建議政府與商場業主和商會緊密聯繫，了解延長營業所需的人手資源、相關配套等。學會又建議政府推出夜間公共交通票價優惠，降低市民往返商場交通成本，從而鼓勵更多人參與夜經濟。
另外，西九文化區管理局計劃下月起容許街頭表演者申請許可證，在區內2至4個指定地點進行街頭表演等，具體詳情稍後公布。