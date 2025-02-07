西九文化區本年度經常性營運赤字約10億 票務收入跌兩成年底辦古埃及展覽

西九文化區面對財赤問題，早年獲政府撥款216億元營運費用，將於今年底耗盡。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，預料今年度經常性營運赤字約10億元，與上年度相若。她表示，西九會積極開拓客源，辦多項展覽和活動；亦有意開拓新的渡輪航線。對於西九部分用地用作發展住宅物業的建議，她料由提交規劃許可申請，至獲政府同意後招標，預需時數年。
馮程淑儀昨稱，預計今年度撇除利息收入計算的經常性營運赤字約10億元，與上一個財政年度大致相若；上年度和今年度的經常性營運開支，都低過核准預算。她表示，本地消費疲弱、旅遊業仍未全面恢復，加上旅客的消費模式改變，西九的營運表現面對較大挑戰；票務及博物館商品銷售等收入大跌兩成，餐飲商戶的收入表現亦不如預期。
面對營運的挑戰，馮程淑儀指，管理局會積極開拓新的收入來源，並推動項目商業化。她表示，M+博物館及香港故宮文化博物館今年將辦多個展覽，M+博物館在下月將舉辦「畢加索──與亞洲對話」展覽，展出畢加索超過60件作品，以及M+藏品逾80件亞洲及海外亞洲藝術家的作品。香港故宮文化博物館亦於下月將舉行「流動的盛宴──中國飲食文化」，展出超過110件文物。
此外，今年底將舉行近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽，暫名為「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」，展出約250件來自7間重要埃及博物館的藏品及最新考古發現，展期至明年8月，屆時觀眾可透過「VR」體驗部分環節。
考慮開設西九往返中環和尖沙咀渡輪航線
毗鄰M+博物館的「南面登岸設施」將於今年下半年落成，管理局會與旅遊及酒店業界合作，開拓新旅遊產品。馮程淑儀又指，料今年底開設往返中環至西九文化區的渡輪航線；亦有意開設往返尖沙嘴至西九文化區的渡輪航線，惟要物色渡輪公司營辦航線。
政府去年通過西九「加強財務安排」，允許西九出售住宅項目。管理局日前向油尖旺區議會提供文件，提到擬建7幢樓宇。馮程淑儀表示，預計今年首季會向城規會提交規劃許可申請，隨後通過所需程序及獲政府同意後才會招標，預料整個過程將需時數年。