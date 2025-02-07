西九文化區本年度經常性營運赤字約10億 票務收入跌兩成年底辦古埃及展覽

西九文化區面對財赤問題，早年獲政府撥款216億元營運費用，將於今年底耗盡。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，預料今年度經常性營運赤字約10億元，與上年度相若。她表示，西九會積極開拓客源，辦多項展覽和活動；亦有意開拓新的渡輪航線。對於西九部分用地用作發展住宅物業的建議，她料由提交規劃許可申請，至獲政府同意後招標，預需時數年。

馮程淑儀昨稱，預計今年度撇除利息收入計算的經常性營運赤字約10億元，與上一個財政年度大致相若；上年度和今年度的經常性營運開支，都低過核准預算。她表示，本地消費疲弱、旅遊業仍未全面恢復，加上旅客的消費模式改變，西九的營運表現面對較大挑戰；票務及博物館商品銷售等收入大跌兩成，餐飲商戶的收入表現亦不如預期。