西九文化區至柯士甸站免費穿梭巴士停辦　本周起以收費九巴及小巴線取代

因應西九文化區訪客數目持續增加，運輸署將新增一條小巴及巴士路線，往來西九文化區與高鐵香港西九龍站/港鐵柯士甸站。由本周五起(13日)將新增專線小巴 「文化專線」CX1號線，中途站停靠九龍站E出口(往西九)、M+博物館、藝術公園、故宮文化博物館、管理局項目辦公室、西九文化區西閘、九龍站B出口(往柯士甸站)，總站是柯士甸站D2出口。服務時間每日上午9時至晚上8時半，每10分鐘一班。
另外，本周六(14日)起將新增九巴W4號線，中途站是佐敦道柯士甸站、柯士甸道西、M+博物館及故宮文化博物館，總站是高鐵香港西九龍站J1出口。服務時間逢星期六日、公眾假期及節日的上午8時至晚上8時半，每20分鐘一班。
▼西九龍文化區新增巴士及小巴線詳情▼
下周試行電動車穿梭服務
九巴將由本周六起為新設的W4號線乘客，提供往來各區逾30條九巴路線的轉乘優惠，並會於稍後時間新增轉乘港鐵等優惠。九巴同日亦會於M+博物館及香港故宮文化博物館增設九巴優惠站，提供九巴路線的車資優惠。西九管理局會繼續與運輸署保持緊密溝通，留意相關服務路線的乘客需求，有需要時會商討加強服務。
西九管理局提醒公眾人士，隨着公共交通服務進一步加強，現時提供往來西九及高鐵香港西九龍站/港鐵柯士甸站免費穿梭巴士服務的「西九文化區循環專線」，將於周六停止服務。另一方面，管理局將於下周一(16日)起在園區內試行電動車穿梭服務，會行經M+博物館、藝術公園、香港故宮文化博物館及自由空間，為訪客提供輕鬆既環保的交通選擇。