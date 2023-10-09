西九文化區至柯士甸站免費穿梭巴士停辦　本周起以收費九巴及小巴線取代

現有的西九文化區循環專線即將停辦。(資料圖片／林俊源攝)

因應西九文化區訪客數目持續增加，運輸署將新增一條小巴及巴士路線，往來西九文化區與高鐵香港西九龍站/港鐵柯士甸站。由本周五起(13日)將新增專線小巴 「文化專線」CX1號線，中途站停靠九龍站E出口(往西九)、M+博物館、藝術公園、故宮文化博物館、管理局項目辦公室、西九文化區西閘、九龍站B出口(往柯士甸站)，總站是柯士甸站D2出口。服務時間每日上午9時至晚上8時半，每10分鐘一班。

另外，本周六(14日)起將新增九巴W4號線，中途站是佐敦道柯士甸站、柯士甸道西、M+博物館及故宮文化博物館，總站是高鐵香港西九龍站J1出口。服務時間逢星期六日、公眾假期及節日的上午8時至晚上8時半，每20分鐘一班。

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