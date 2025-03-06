西九文化區6月辦「上海西九周」 公演10場粵語版《大狀王》

西九文化區管理局宣布，將於本年6月中旬在上海舉辦「2025上海西九文化周」。管理局將與上海6個文化藝術機構及場地合作，向當地觀眾呈獻7個文化藝術節目，包括M+和香港故宮文化博物館的展覽，以及廣受好評的原創粵語音樂劇、戲曲、音樂及舞蹈節目。亮點活動之一是由西九委約創作、與香港話劇團共同主辦及製作的原創粵語音樂劇《大狀王》。該劇將以粵語原裝版本，在6月17日至6月29日在上海文化廣場公演10場。

展覽方面，「貝聿銘：人生如建築」將於4月26日至7月27日在上海當代藝術博物館巡迴展出，並於同年11月至明年2月移師多哈卡塔爾博物館阿爾里瓦克展覽館展出。於6月舉行的西九上海周期間，M+將與上海當代藝術博物館於6月19日共同主辦「貝聿銘：人生如建築」展覽公眾講座。此外，香港故宮文化博物館將於6月20日至7月31日於上海張園舉辦「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」展覽（，展覽以創新手法演繹中國園林與山水，發掘香港及上海兩個城市所蘊藏的豐富文化內涵。

上海西九周期間，西九將策劃三場爵士音樂會，於上海的爵士俱樂部之一JZ Club呈獻多位香港年輕頂尖音樂人──包括曾奪世界冠軍的口琴演奏家何卓彥、作曲家及鋼琴家朱肇階，以及唱作人關浩德等。另外，2025年6月20日及21日，戲曲中心將與宛平劇院合辦，上演兩場小劇場粵劇《霸王別姬》(新編)。《霸王別姬》(新編)為戲曲中心首部委約作品及製作，結合傳統粵劇表演程式及當代舞台設計，細膩地刻劃項羽與虞姬之情。