西九法院走犯｜涉販毒37歲售貨員被控誤導警員罪　還柙下月25日候訊

西九龍裁判法院本周一（10日）發生「掉包」走犯事件，涉嫌販毒的37歲售貨員，今（15日）押往西九龍裁判法院提堂，他暫毋須答辯，以待進一步調查，包括翻查閉路電視等，並須還柙至5月25日候訊。

被控誤導警員罪

37歲報稱售貨員的被告陳樹華，被控於2023年4月10日在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，謊報他的身分為林景浩，以誤導警務人員何素強；及於同日同地，在警員的合法羈押下逃脫。

案情指，被告於法院臨時囚禁室等候還柙期間，涉與1名獲批保釋的男子交換身份識別手帶，並冒認為對方及後獲准離開法院。警方日前尋回涉案售貨員，落案起訴他1項從合法羈押逃離及1項誤導警務人員罪