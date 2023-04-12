西九法院走犯︱葛珮帆指認證身份安排「石器時代」　促強化科技應用

西九龍裁判法院昨日發生罕見的掉包「走犯」案，一宗毒品案的37歲男被告，與另一案件的被告掉包後逃走，警方正在追緝，已拘捕涉嫌協助逃走的一男一女。有立法會議員今早(12日)在電台節目形容，現時法院身份核實方面的技術仍屬「石器時代」，易生漏洞，促請當局正視。
葛珮帆：認證疑犯幾石器時代
立法會保安事務委員會委員、民建聯葛珮帆指，現時法院認證疑犯身份的科技十分原始，依靠手帶辨認，沒有任何生物認證、儲存資料的科技，形容做法過時，「都幾石器時代，要去檢視一下啦」。她同意要完全分隔疑犯、禁止交流，以現時法院環境來說不太現實，希望執法機關和司法機構強化科技的應用。
容海恩：望加強科技認證身份
而新民黨立法會議員、大律師容海恩則稱，由於涉事疑犯在假日犯案，昨日提堂時有大量疑犯在羈留室等待，整個等待處理手續的過程中，沒有科技識別，如曈孔、指紋等。是次案件亦有個「蠱惑位」，被告當時用補領身份證的文件證明身份，但上庭時又不用再驗證身份，只要將自己容貌稍作改裝，並與另一疑犯交換身份證號碼等資料，即有機會掉包。
她又表示，一般而言，法院羈留室不可能有足夠空間單獨關押疑犯，所以現實上難以完全禁止疑犯之間的交流，庭警亦不可能長時間「人盯人」監視。她希望日後可以加強科技認證身份，起碼可以核對指紋等，至少亦要強化手帶設計，沒那麼容易除下來掉包。