西九法院走犯︱葛珮帆指認證身份安排「石器時代」　促強化科技應用

西九龍裁判法院昨日發生罕見的掉包「走犯」案，一宗毒品案的37歲男被告，與另一案件的被告掉包後逃走，警方正在追緝，已拘捕涉嫌協助逃走的一男一女。有立法會議員今早(12日)在電台節目形容，現時法院身份核實方面的技術仍屬「石器時代」，易生漏洞，促請當局正視。

葛珮帆：認證疑犯幾石器時代

立法會保安事務委員會委員、民建聯葛珮帆指，現時法院認證疑犯身份的科技十分原始，依靠手帶辨認，沒有任何生物認證、儲存資料的科技，形容做法過時，「都幾石器時代，要去檢視一下啦」。她同意要完全分隔疑犯、禁止交流，以現時法院環境來說不太現實，希望執法機關和司法機構強化科技的應用。