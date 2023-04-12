西九法院走犯！ 販毒男疑羈留室與家暴男掉包逃脫

西九龍法院日前發生如電影情節般的「交換身份」走犯案！一名原本涉販毒案要還柙的37歲男疑犯，疑用2萬元利誘另一名涉家暴案的24歲男疑犯，交換身份識別文件以獲保釋後逃脫。警方正追緝該名逃脫的疑犯，並於案發當日拘捕涉家暴男子，涉嫌誤導警務人員，其後以涉嫌「協助罪犯」拘捕在逃男子的31歲陳姓妻子，指她向丈夫提供金錢輔助；消息指，事件涉及警務人員疏忽。有立法會議員認為走犯事件反映法院的保安程序有問題，司法機構回應說願意與政府部門商討，如何防止類似事件再發生。

事發在周一(10日)下午，該名涉嫌販毒的37歲姓陳男子，於西九龍裁判法院提堂後需要繼續還柙，他其後被帶至羈留室，等候辦理還柙手續。當時羈留室有另一名24歲姓林、涉家暴毆打案的男子等候保釋。消息指，原本要還柙的販毒案被告，涉嫌與獲准保釋的家暴案被告交換身份識別手帶，以及俗稱「包頭」的財物袋。其後販毒案被告在「包頭」拿500元作現金擔保，成功冒認家暴案被告，辦理保釋手續後「施施然」離開法院。

疑犯2萬元利誘交換身份

據了解，所有疑犯在法院內的臨時囚禁室等候辦理手續期間，身上只有手帶作識別，個人隨身物品、身份證等則由相關人員保管，待疑犯可獲擔保時領回。該名疑犯因多次進出法院，熟悉押犯過程的漏洞，消息指，陳男以2萬元報酬利誘林男交換犯人手帶，並將妻子的電話號碼給了林男，著他保釋後聯絡妻子取酬。其後陳男辦理手續時訛稱對方身份，成功保釋離去。

按程序，庭警要核對保釋人士的手帶連同身份證等個人資料，據指，因借出身份的男子只持有報失身份證後的「行街紙」，懷疑庭警未能清晰核對身份，結果陳男獲准「保釋」離開法院，最終逃脫，整個過程至警方揭發，歷時約8分鐘。據悉，該名犯人逃脫後，隨即回家收拾個人物品等再離開，其31歲姓陳妻子向他提供金錢輔助，涉嫌協助罪犯被捕。而24歲疑犯亦涉嫌誤導警務人員被捕。消息指，案件涉及警務人員疏忽。警方正調查犯人逃走的途徑，並展開追緝，同時追查兩名涉案人的關係，案件列作「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」，由深水埗警區反三合會行動組跟進。

司法機構回應指，西九法院羈留室的運作由執法人員負責管理，警方正在調查有關案件，不宜評論執法部門的羈押及身份認證安排。但會繼續考慮執法部門的運作需要，於法院大樓推行合適的保安措施。