西九法院走犯｜24歲無業男襲擊女友　認罪囚6周

西九龍裁判法院今年4月發生被告「調包」走犯事件。被下令還押的販毒案疑犯陳樹華，與涉拳打女友的林景浩交換身分識別手帶，最終二人落網。林景浩在拳打女友一案承認「襲擊致造成身體傷害」罪，今（12日）於西九龍裁判法院判囚6星期。

求情指已獲女友原諒

24歲被告林景浩（報稱無業）。辯方求情指，被告案發時和同居女友感情不佳，染上吸毒和飲酒的習慣，目前女友已原諒被告，會陪伴被告接受心理輔導，改善二人的關係。辯方又指，被告希望出獄後從事裝修工作，並和女友好好生活，共同撫養一歲大的兒子，冀法庭輕判。

署理主任裁判官香淑嫻表示，案涉及的暴力情節不算輕微。被告拳打女友，致女友的頭部腫起和瘀傷，幸好沒有造成更嚴重的傷害。被告認罪是唯一求情因素，故判監是唯一恰當的刑罰。

另涉西九法院 「調包」 案

案情指，他在2023年4月9日於旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子。事發時，被告與葉是情侶關係，當日因感情問題發生爭執，期間被告出拳打女友，令對方頭、肩受傷。經警誡下，被告終承認因一時衝動犯案。

林景浩另被控於今年4月10日，在長沙灣西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身分為林景浩。案件已押後至6月21日再訊，以待轉介文件至區域法院審理。