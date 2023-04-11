西九法院走犯｜37歲販毒男羈留室內與24歲男子「掉包」逃脫　消息：事件涉及警員疏忽（更新）

一名37歲姓陳男疑犯昨日從西九龍裁判法院逃脫！事發在昨日(10日)下午，該名37歲犯人涉嫌販毒，於西九龍裁判法院提堂，需要繼續還押。他其後被帶至羈留室內，等候辦理還押手續。當時羈留室有另一名男犯人等候保釋，其間懷疑有人偷龍轉鳳交換文件，結果要還柙的犯人，辦理保釋手續後「施施然」離開法院。消息指，案件涉及警務人員疏忽。

疑犯或利誘另一名犯人交換手帶

據了解，該名疑犯因多次進出法院，熟悉押犯過程的漏洞，相信他利誘另一名24歲姓林、涉毆打案的男子，交換犯人手帶，其後辦理手續時訛稱對方身分，成功保釋離去。該名犯人逃脫後，其31歲姓陳妻子向他提供金錢輔助。事件中，24歲男犯人涉嫌誤導警務人員被捕，而逃脫犯人的31歲妻子亦涉嫌協助罪犯被捕。

警方正調查犯人逃走的途徑，並展開追緝，同時追查兩名涉案人的關係，案件列作「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」，由深水埗警區反三合會行動組跟進。

司法機構：涉事羈留室由執法人員管理

司法機構回覆指，有關事件在西九龍法院大樓的羈留室發生，該羈留室的運作由執法人員負責管理。警方正在調查有關案件。司法機構不宜評論執法部門的羈押及身份認證安排。按一貫安排，司法機構會繼續考慮執法部門的運作需要，於法院大樓推行合適的保安措施。