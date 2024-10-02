西九無人機匯演訊號受干擾周一取消 政府︰與氣象有關

政府於周一在西九文化區舉行包括無人機表演的「新生代千人合唱賀國慶」，惟原定晚上8時半開始，因無人機受嚴重干擾，最終取消安排，一心到場看表演的市民坦言感失望。無人機總會解釋，正式表演前20分鐘收到報告，指出現電離層閃爍，與太陽風暴有關，為安全計只能取消。專家認為，太陽風暴通常較影響接近北極或南極，不認為這對香港有很大影響力，但取消表演亦是風險管理措施。
政府昨凌晨發文解釋，承辦單位在活動開始前表示，無人機信號受到嚴重干擾，無法準確定位，經調查後相信與氣象有關，非人為干擾；各相關單位即時盡力嘗試修復，惟無法修補，決定取消表演，並採用預備應變方案，在電視播放預錄片段。當局對修復期間令嘉賓、表演者及觀眾等候深感抱歉。
活動原定有寓意「2024加75」的2,099架無人機匯演，在維港海面上組成國徽和熊貓等圖案慶祝國慶。但活動最終遲原定時間約45分鐘後才開始，並只有千名學生獻唱愛國歌曲和多個青年團體的演出等表演，沒有無人機的環節。活動無人機表演的顧問、無人機總會主席楊景賞在場解釋，正式表演前20分鐘收到報告指，華南沿岸正受電離層閃爍影響，無人機系統受到嚴重干擾，致無人機的定位誤差由5厘米增至1米，只能取消。
天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武昨電台節目上解釋，太陽風暴有長達11年的周期，今明兩年為高峰。他稱，本港天文台無能力公布太陽風暴警告，而美國則有一個專門監測中心，一般可提早一日預警，他留意到本港時間昨早8時，美國曾發出太陽風暴警告。他又指，太陽內的活動非常猛烈，間中有太陽風暴，帶有高能量粒子向四方八面噴發；部分抵達地球後，與地球電離層產生作用，會影響地球磁場，無人機訊號或受干擾，無法準確控制易出意外。他補充指，無人機表演受不同因素影響，取消亦是風險管理措施。