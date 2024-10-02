西九無人機匯演訊號受干擾周一取消 政府︰與氣象有關

政府於周一在西九文化區舉行包括無人機表演的「新生代千人合唱賀國慶」，惟原定晚上8時半開始，因無人機受嚴重干擾，最終取消安排，一心到場看表演的市民坦言感失望。無人機總會解釋，正式表演前20分鐘收到報告，指出現電離層閃爍，與太陽風暴有關，為安全計只能取消。專家認為，太陽風暴通常較影響接近北極或南極，不認為這對香港有很大影響力，但取消表演亦是風險管理措施。

政府昨凌晨發文解釋，承辦單位在活動開始前表示，無人機信號受到嚴重干擾，無法準確定位，經調查後相信與氣象有關，非人為干擾；各相關單位即時盡力嘗試修復，惟無法修補，決定取消表演，並採用預備應變方案，在電視播放預錄片段。當局對修復期間令嘉賓、表演者及觀眾等候深感抱歉。