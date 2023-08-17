西九管理局向政府交土地融資方案　唐英年：冀自負盈虧不欲與民生爭資源

香港政府曾於2008年注資216億予西九管理局，但西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀較早前表示，預計撥款在明年將會耗盡。西九文化區管理局董事局主席唐英年今日(17日)表示，管理局內部大力緊縮開支，形容財政情況「血流成河」，目前已向政府遞交土地融資方案，又強調希望自負盈虧，因「不想與民生爭資源」。

唐英年：把刀血流成河

西九文化區管理局董事局主席唐英年見記者表示，過去幾年西九管理局內部已大力緊縮開支，又形容把刀「血流成河」；唐指，現時西九文化區資金鏈至2025年3月將斷裂，屆時香港故宮文化博物館及M+博物館將不能舉辦更多表演，但表示管理局已向政府交土地融資方案，決定不問政府撥款，「不想與民生爭資源」。

西九土地融資方案包括短、中、長期計劃

唐英年續指表示，管理局已向文化體育及旅遊局遞交具體融資方案，包括短、中、長期計劃，希望做到自負盈虧，財政得以可持續發展，待局方批准方案後便會向對公布並啟動相關程序。此外，西九董事局指將沿用「酒店、住宅及商業」的土地融資模式支持文化表演的初心不變，會因應市場變化來優化融資方案。

西九：赤字已較原來預算減少五成

西九管理局表示，過去兩年緊縮開支並提高營運收入，22/23年度的經營赤字已較原來預算減少五成。局方指，籌款佔西九營運收入約三分之一，在2022/23財政年度，籌款收入增幅超過6倍。管理局又表示，故宮文化博物館、M+、西九管理局大樓和藝術公園內所有的零售/餐飲/娛樂和寫字樓已全部出租，整個文化區的租用率達到 93%。此外，受惠於通關和取消所有社交距離措施，零售/餐飲/娛樂租戶在今年2月和3月的收入按年增長達到了4至5倍。此外，美食車在4月份的收入也大幅增加，部分美食車的營業額增長達6倍。

西九文化區尚有3個大型酒店/寫字樓/住宅項目未推出市場，包括2A、2B區項目，以及第4區藝術、商業、展覽(ACE)項目。 至於餘下的第二和第三批未開工的文化項目，包括音樂中心、大劇院、音樂劇院和中型劇場，西九管理局去年已經向立法會表示，這四個文化項目，需要視乎西九財政狀況再作研究。