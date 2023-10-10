西九管理局營運赤字7.18億元　較2021年緊縮開支前的預測減半

西九管理局行政總裁馮程淑儀在董事局會議上指，在節流和開源措施雙重作用下，管理局在上個財政年度的基本營運赤字是7.18億元，較2021年實施緊縮開支前的預測減少一半，形容上個財政年度的業務表現理想，證明西九可在逆境中履行作為國際文化地標的使命，推動香港成為中外文化藝術交流中心和文化旅遊目的地。現時西九管理局商業租賃收入，按年增加3.8倍，馮程淑儀指即使管理局在上個財政年度業務表現理想，但只能夠將現金流耗盡的時間推遲到2025年初。

西九訪客達到440萬人次

馮程淑儀說，隨社會逐步復常下，西九訪客人數大增，達到440萬人次，故宮文化博物館訪客有160萬人次，西九文化區在零售、餐飲、場地租用的業務表現超出預期。西九管理局上年度的營運收入5.53億元，按年增加4倍；籌款收入按年增加逾6倍，達1.97億元。而M+和故宮文化博物館的成本收回率分別達46%和44%，與世界不少的知名博物館相若。

她指出，與世界各地的文化藝術設施一樣，西九營運難以做到收支平衡，作為自負盈虧的文化機構，管理局長遠策略是透過商業收益，支持文化藝術設施營運，現時設施陸續投入運作，但除藝術廣場大樓項目於去年成功批出外，大部分能夠創造收入的商業設施，仍然需要一段時間才到位，導致西九文化區面臨較嚴峻的財務挑戰。