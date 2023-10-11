西九管理局營運赤字7.18億 較預測減半 馮程淑儀：現金流2025年初耗盡

西九文化區管理局公布2022至23年度周年報告，西九管理局在上個財政年度出現7.18億元基本營運赤字，較2021年實施緊縮開支前的預測減少一半；當中西九管理局商業租賃收入，按年增加3.8倍。西九管理局行政總裁馮程淑儀形容上個財政年度的業務表現理想，證明西九可在逆境中履行作為國際文化地標的使命，推動香港成為中外文化藝術交流中心和文化旅遊目的地。她亦指，即使管理局在上個財政年度業務表現理想，但只能夠將現金流耗盡的時間推遲到2025年初。

報告亦顯示，管理局上年度的營運收入按年增加4倍，達5.53億元；商業租賃收入，則按年增加了3.8倍，籌款收入較上年度增加超過6倍，達1.97億元；表演藝術處亦實現34%成本收回率。至於M+和故宮文化博物館的成本收回率分別達46%和44%，與世界不少的知名博物館相若。

馮程淑儀說，隨社會逐步復常和全面通關的推動，及香港故宮文化博物館於去年7月開幕，兩間博物館全面投入運作；西九的訪客達到440萬人次，故宮文化博物館訪客有160萬人次，西九文化區在零售、餐飲、場地租用的業務表現超出預期。

就現金流耗盡情況，馮程淑儀解釋，西九與世界各地的文化藝術設施一樣，難以做到收支平衡。作為自負盈虧的文化機構，管理局長遠策略是透過商業收益，支持文化藝術設施營運；但除藝術廣場大樓項目於去年成功批出外，大部分能夠創造收入的商業設施，仍然需一段時間才到位，導致西九文化區面臨較嚴峻的財務挑戰。

另外，本周五(13日)起文化區內會增加一條專線小巴線，周六起逢周末及公眾假期亦會增加一條專營巴士線，往來西九文化區及港鐵柯士甸站。現有區內循環專線則會在周五晚上起停止服務。