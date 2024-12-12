西九聖誕市集開鑼 30攤檔售聖誕飾品美食 展商：維港海旁助吸客

聖誕節將至，留港渡過都有好去處，其中西九文化區今日(12日)起至29日舉辦「西九聖誕市集」，在海濱東華坪，有約30個掛滿燈飾的特色攤檔帶來各式食買玩產品，同場有音樂、雜技表演上演。 逛完市集後行幾步更有旅發局的20米高巨型聖誕樹及萬呎聖誕小鎮供打卡。有檔主表示，活動首日人流不俗，對銷情感信心。

由昨日起，藝術公園海濱東華坪及M+對出的海濱平臺將設約30個特色攤位，提供多款環球節日美食及精選聖誕禮品，如瑞典肉丸配薯蓉、熔岩芝士蛋糕、手工聖誕掛飾等。另外遊人亦可欣賞悠揚悅耳的現場音樂和表演，而M+對出海濱平臺免費參加工作坊，親手製作聖誕相框、 掛飾及雪人。