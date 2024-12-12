西九聖誕市集開鑼 30攤檔售聖誕飾品美食 展商：維港海旁助吸客

聖誕節將至，留港渡過都有好去處，其中西九文化區今日(12日)起至29日舉辦「西九聖誕市集」，在海濱東華坪，有約30個掛滿燈飾的特色攤檔帶來各式食買玩產品，同場有音樂、雜技表演上演。 逛完市集後行幾步更有旅發局的20米高巨型聖誕樹及萬呎聖誕小鎮供打卡。有檔主表示，活動首日人流不俗，對銷情感信心。
由昨日起，藝術公園海濱東華坪及M+對出的海濱平臺將設約30個特色攤位，提供多款環球節日美食及精選聖誕禮品，如瑞典肉丸配薯蓉、熔岩芝士蛋糕、手工聖誕掛飾等。另外遊人亦可欣賞悠揚悅耳的現場音樂和表演，而M+對出海濱平臺免費參加工作坊，親手製作聖誕相框、 掛飾及雪人。
展商Goose Bump主要出售聖誕主題的手作飾物，如針氈公仔、德國傳統聖誕吊飾等等。負責人甄小姐表示，旁邊的維港海旁吸引不少人打卡，故市集首日人流不俗，客人亦對產品感興趣，當中亦有不少是內地旅客，她希望活動能帶來數萬元生意。
另一展商麥子啤酒就出售30至60元的特製酒類和德國香腸拼盤。負責人麥先生認同，場地位置助吸客，「向海又大草地，大家可以玩得開心」。至於銷情，麥先生相信，「係感覺行先，氣氛緊要過搵錢，喺難得嘅日子客人『爽皮』(愉快)先重要，咁樣自然有生意。」
20米聖誕樹打卡點
除聖誕市集以外，在海濱西草坪亦有由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」。活動設逾20米高的巨型璀璨聖誕樹、逾萬呎的聖誕小鎮，亦將於12月24日至26日期間亦上演「冬日維港水上煙火」。
另外，於本月21日，西九藝術公園大草坪會舉行「滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站」，場內將設四個超巨型充氣遊樂區。