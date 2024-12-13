西九聖誕市集30飾品美食攤檔 旅發局置20米高聖誕樹打卡

聖誕節將至，留港度過亦有不同好去處，其中西九文化區昨起至29日舉辦「西九聖誕市集」，當中在藝術公園海濱東華坪有約30個掛滿燈飾的特色攤檔，帶來各式食買玩產品，同場有音樂和雜耍上演。逛完市集僅數步之遙則有旅發局的20米高巨型聖誕樹及逾萬方呎聖誕小鎮供打卡。有檔主表示，活動首日人流不俗，對銷情感信心。

藝術公園海濱東華坪及M+對出的「海濱平臺」由昨日起，設約30個特色攤位，提供多款環球節日美食及精選聖誕禮品，如瑞典肉丸配薯蓉、熔岩芝士蛋糕和手工聖誕掛飾等。遊人亦可欣賞悠揚悅耳的現場音樂和表演，或參加免費工作坊，親手製作聖誕相框、 掛飾及雪人。

