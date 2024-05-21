西九財困｜唐英年：感謝政府將就財務方案作決定 同意公帑須小心使用

西九文化區管理局面臨資金鏈斷裂的危機，管理局日前已向政府提交財務建議方案。李家超今早(21日)出席行會前回應指，政府很快會就西九文化區的改善財政方案有定案，並重申「自負盈虧」是西九的關鍵績效指標(KPI)。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，同意公帑必須小心使用，故西九文化區一直希望以自負盈虧的方式運作，並嚴守財政紀律，確保最終達致可持續的財政計劃。他又指，西九文化區已經成為香港旅遊重要景點，貴繼續配合政府工作，為香港文化藝術產業作出貢獻。

遊客比例持續上升 已近七成

唐英年感謝政府支持，肯定西九文化區為香港多方面製造價值，以及將會就西九文化區的財務方案作出決定。他同意，公帑必須小心使用，因此西九文化區一直希望以自負盈虧的方式運作，並嚴守財政紀律，確保最終達致可持續的財政計劃，並與特區政府緊密合作，推動香港文化藝術發展，助力香港成為中外文化藝術交流中心，滿足社會對西九文化區的期望。

他指出，西九文化區一直努力，成績備受肯定，已經成為香港旅遊重要景點，例如M+當代視覺文化博物館及香港故宮文化博物館先後於2021年11月及2022年7月開幕，至今分別錄得近600萬及逾240萬入場人次，遊客比例持續上升，目前已近七成。西九文化區管理局會繼續積極配合政府及文化體育及旅遊局的工作，保持緊密溝通，為香港的文化藝術產業作出貢獻。