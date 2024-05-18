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2024-05-18 15:06:34

西九財困｜指政府再遲回應博物館等或需減開放　唐英年：我就係想蝕少啲

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唐英年指，若政府遲遲未回應西九財務方案，博物館和戲曲中心或要減少開放日數。(資料圖片)

唐英年指，若政府遲遲未回應西九財務方案，博物館和戲曲中心或要減少開放日數。(資料圖片)

西九文化區財困，主席唐英年在一個電台節目表示，至今尚未收到政府對西九管理局財務建議方案的回應，若政府遲遲未回應，管理局有必要大幅節流，包括博物館和戲曲中心或要減少開放日數，以減少虧蝕。

西九資金鏈預料2025年3月斷裂。(資料圖片)

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指有必要大動作節流

唐英年說，如果政府遲遲未回應財務方案，局方在節流方面有必要做相當大的動作，例如博物館未必再開放6日，可能減少開放2日，戲曲中心或要開少幾日。他引述有人說：「開少啲，咪蝕少啲喎，啱呀，所以我就係想蝕少啲，開少啲。」

不過他質疑如果博物館或戲曲中心開少一些，是否對市民公平。唐英年解釋，因為有關設施並非商業項目，而是公共政策的重點項目，中央在十四五年規劃中，提出將香港打造成中外文化藝術交流中心，若西九「愈做愈少」，一定達不到相關目標。

若政府拒支持   西九或被追款

他透露目前西九剩下資金，有部分屬銀行短期借貸，若政府不支持西九的財務方案，西九很可能被追討貸款，又指以「切豆腐」形式出售西九土地，或出售住宅用地業權，均非可行選項，至於改變西九部分土地用途仍與政府商討，現階段不便透露詳情。

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另外，唐英年建議政府取消烈酒稅，以增加相關行業的就業機會，並舉出他任職財政司司長期間，取消遺產稅及紅酒稅，政府收入因減得加

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