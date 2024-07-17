西九財困｜政府允西九出售第二區住宅發展項目　料可維持10年營運

西九文化區管理局面臨財困，資金鏈將於明年年中斷裂，管理局日前向政府提交改善財政方案。經政府與管理局商討方案後，政府表示有條件同意管理局放寬西九文化局得加強財務安排，解除西九文化區第二區的住宅發展項目只能以「建造、營運及移交模式」發展的限制，允許出售西九第二區的住宅發展項目。至於西九發現圖則中允許的住宅總樓面面積上限、即17.28萬平方米維持不變。新方案預計可維持10年的運作。

政府表示，批準相關安排時管理局需遵守特定條件，包括管理局須嚴格遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標，包括每三年的營運赤字上限，和員工成本佔每年總營運開支的比例上限。此外，管理局須就每項涉及住宅的發展項目提交招標時間表，供發展局同意；並就這些項目的住宅部分的底價釐定機制和批出標書建議，徵詢發展局的意見。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，預計新的財政方案可供局理局營運10年，局方會繼續與管理局保持溝通，監察西九文化區各項計劃的推展。