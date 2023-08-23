西九財困 香港故宮積極拓源 吳志華：發展文創尋贊助吸海外客

西九文化區管理局2025年資金鏈將斷裂，香港故宮文化博物館館長吳志華昨在北京接受傳媒訪問時表示，有信心在政府支持下解決問題，形容「非常樂觀地往前看」，保證博物館可持續發展。香港故宮加價在即，他表示會定期審視及檢討票價，未來又會透過重點發展文創產品，以及尋找機構贊助以拓源；亦會透過與政府等不同部門合作，冀吸引海外觀眾前來參觀。

香港故宮於9月27日上調入場門票票價至60元，當日在展廳8開放「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為150元，吳志華表示，票價考慮很多不同因素，會定期檢討票價。他又指，剛結束的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」特展錄得22萬購票人次，相信觀眾對有質素的展覽仍然願意購票。他又指，由於辦展覽的成本高，認為仍要繼續維持收費，但強調仍然會為弱勢社群預留門票。

對香港故宮未來的拓源計劃，吳志華稱，會從兩方面着手，包括發展文創產品；過去兩個月禮品店的人流及收入均有所增加，這方面會繼續發展。此外，亦會繼續向大中型的機構尋找贊助。香港故宮自開館以來錄得逾140萬人次進場，海外觀眾約佔10%，吳志華指，通關後旅遊業恢復需時，香港的文化旅遊仍需鞏固，館方未來會踏實地拓展文化旅遊，亦會與不同政府部門及機構溝通，冀多做海外宣傳。

故宮博物院常務副院長婁瑋表示，企業贊助是支持博物館必不可少的一環，像故宮博物院修葺就靠很多企業的支持。對於兩地館方的合作方向，他表示，一直與香港故宮保持長期穩定的合作關係，未來雙方會繼續交流及合作，包括策劃展覽、互派人員到當地交流，以及共同策劃人才交流項目等。他又指，北京故宮明年將與凡爾賽宮舉辦「凡爾賽宮與紫禁城展覽」。