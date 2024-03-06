西九資金鏈明年中斷裂 唐英年：「切豆腐」式推地不會推倒樓市

西九文化區管理局面對財政困難，並預計資金鏈明年中斷裂。身兼管理局董事局主席的全國政協常委唐英年表示，因憂慮資金斷裂致很多合約未能簽訂，故今年須就財務方案作出決定，正待政府回覆。他補充稱，即使西九賣地融資，亦只會「切豆腐」式推部分土地，強調不會推倒樓市。對於政府在預算案中提出發債方案，唐英年認為不應妖魔化發債。 於北京出席全國兩會的唐英年昨接受傳媒訪問時表示，西九資金鏈將於明年6月斷裂，很多活動及展覽的合約都未能簽訂，因此今年中需要就財務方案作出決定，目前仍在等待政府回覆。他指，假如西九可以推售土地融資，也不會一次過推售全部土地，形容只要「豆腐切一細塊」，足夠西九營運和支薪便可。

發債補足短中期資金屬可接受 唐英年表示，西九並無還款能力，不能發債券融資，如向銀行借貸，亦涉及利息開支。 他指，自己做過生意，也當過財政司長，有滅赤、令政府轉虧為盈的經驗，不會有很多人的理財經驗能較他豐富，形容自己是「全香港最後一個推倒樓市的人」，強調不會作出推倒樓市的決定。 政府在新一份預算案提到發債1,200億元，唐英年表示，以發債補足短中期資金是可以接受，認為發債不是妖魔，而是在政府營運上有一定需要。他認為，政府需要坦白及公開與市民對話。至於本港是否出現結構性財赤，唐英年說，認同政府經常性開支在過去數年大幅增加，財政負擔大了，不過就遇上樓市下行周期，本年度賣地收入及稅收都比預期少，而經常性開支不能減少，故需要賺多點錢。