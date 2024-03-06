西九資金鏈明年中斷裂 唐英年：「切豆腐」式推地不會推倒樓市

西九文化區管理局面對財政困難，並預計資金鏈明年中斷裂。身兼管理局董事局主席的全國政協常委唐英年表示，因憂慮資金斷裂致很多合約未能簽訂，故今年須就財務方案作出決定，正待政府回覆。他補充稱，即使西九賣地融資，亦只會「切豆腐」式推部分土地，強調不會推倒樓市。對於政府在預算案中提出發債方案，唐英年認為不應妖魔化發債。
於北京出席全國兩會的唐英年昨接受傳媒訪問時表示，西九資金鏈將於明年6月斷裂，很多活動及展覽的合約都未能簽訂，因此今年中需要就財務方案作出決定，目前仍在等待政府回覆。他指，假如西九可以推售土地融資，也不會一次過推售全部土地，形容只要「豆腐切一細塊」，足夠西九營運和支薪便可。
發債補足短中期資金屬可接受
唐英年表示，西九並無還款能力，不能發債券融資，如向銀行借貸，亦涉及利息開支。 他指，自己做過生意，也當過財政司長，有滅赤、令政府轉虧為盈的經驗，不會有很多人的理財經驗能較他豐富，形容自己是「全香港最後一個推倒樓市的人」，強調不會作出推倒樓市的決定。
政府在新一份預算案提到發債1,200億元，唐英年表示，以發債補足短中期資金是可以接受，認為發債不是妖魔，而是在政府營運上有一定需要。他認為，政府需要坦白及公開與市民對話。至於本港是否出現結構性財赤，唐英年說，認同政府經常性開支在過去數年大幅增加，財政負擔大了，不過就遇上樓市下行周期，本年度賣地收入及稅收都比預期少，而經常性開支不能減少，故需要賺多點錢。
唐英年又指，基本法23條立法是特區憲制責任，必須要做，沒有國家安全就難以發展經濟改善民生，不相信企業或金融界會因為國家安全法例而不能好好利用香港的平台，亦不感到立法將直接打擊香港；又希望法例有前瞻性，毋須日後作太多修改優化。