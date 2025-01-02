西九車禍｜33歲死者與青梅竹馬表妹新婚3日　遺孀胞弟同車重傷

西九龍公路於元旦日凌晨發生奪車禍，釀成3死4傷。今日（2日）早上9時許，大批死者親友一行50人到殮房辦理認屍手續，眾人神情哀傷，哭成淚人相擁安慰。
33歲死者Adalat新婚3日
3名死者分別是30歲男司機及兩名分別33歲和34歲男乘客，其中33歲男乘客MOHAMMAD Nadeem Adalat剛於12月29日，即車禍前3日結婚，不料新婚第4天，即與妻子陰陽相隔。據了解，Adalat與妻子均在本港出世，自小青梅竹馬。2006年Adalat舉家移民英國，表妹在港工作任職幼稚園教師，二人維持異地戀，至去年底修成正果，Adalat回港舉行婚禮。Adalat的胞弟稱，由於其他家人都在英國倫敦，遺體或移送當地安葬。
一名傷者正是遺孀胞弟
禍不單行，死者Adalat遺孀的21歲胞弟Farooq，正是車禍中其中一名傷者，雖然沒有生命危險，但傷勢嚴重，據了解身體多處骨折，目前留醫深切治療部，Adalat遺孀承受雙重痛楚，不住飲泣。
車禍釀成3死4傷
事發於1月1日凌晨約1時44分，一輛載有5名巴基斯坦男子的私家車，沿西九龍公路行駛，其間與一輛切線的士相撞，再波及另外4車。私家車30歲男司機當場死亡，兩名33歲和34歲男乘客送院搶救後亦告不治；另外21歲和25歲男乘客則分別送院救治。至於切線的士，車上兩名男女乘客受輕傷送院，65歲男司機則涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。