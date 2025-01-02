西九車禍｜33歲死者與青梅竹馬表妹新婚3日　遺孀胞弟同車重傷

西九龍公路於元旦日凌晨發生奪車禍，釀成3死4傷。今日（2日）早上9時許，大批死者親友一行50人到殮房辦理認屍手續，眾人神情哀傷，哭成淚人相擁安慰。

33 歲死者Adalat新婚3日

3名死者分別是30歲男司機及兩名分別33歲和34歲男乘客，其中33歲男乘客MOHAMMAD Nadeem Adalat剛於12月29日，即車禍前3日結婚，不料新婚第4天，即與妻子陰陽相隔。據了解，Adalat與妻子均在本港出世，自小青梅竹馬。2006年Adalat舉家移民英國，表妹在港工作任職幼稚園教師，二人維持異地戀，至去年底修成正果，Adalat回港舉行婚禮。Adalat的胞弟稱，由於其他家人都在英國倫敦，遺體或移送當地安葬。