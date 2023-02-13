西九辦藝術科技節 光影交織成打卡熱點

西九文化區即日起至3月5日將上演大型藝術科技節「藝創明天」壓軸節目「機緣都會」(SerendiCity)，呈獻10個本地及海外藝術家藝術科技作品，讓公眾免費體驗。

「極光」每晚上演

活動主要分布在藝術公園和戲曲中心。其中藝術公園設有《約定極光》（Borealis），是由瑞士藝術家 Dan Acher創作的大型戶外藝術裝置，由昨日(13日)起一連三個星期，每晚在公園大草坪上空上演，利用頂尖技術，由光束的動態、色調、密度變動，以及現場天氣及環境實時變化，造就另類極光觀賞體驗。

環迴聲景結合叢林景觀

藝術公園同時設有德國錄像藝術家Robert Seidel創作的《夜光森林》，以幻彩錄像投射、人造霧，以及聲音設計師Nikolai von Sallwitz創作的環迴聲景，結合原有公園旱溪的叢林景觀，建構成特別的戶外錄像裝置，讓到訪者在雨後霧濛濛下觀賞變得跟平日不一樣的動植物，享受美妙時刻。

3,000燈泡呈現參觀者脈搏

戲曲中心則分別設有《Rafael Lozano-Hemmer–生物特徵劇場》和Lukas Truniger創作的《智能閃閃》。前者為國際著名媒體藝術家Rafael Lozano-Hemmer在1992至2022年間創作的七個作品，將生物數據演變成瞬息萬變的動態藝術作品。其中一個大型裝置《光影脈象》更是首度於亞洲展出，裝置配合3,000個燈泡和聲效，動態呈現參觀者脈搏跳動；《智能閃閃》則為動態光影裝置，數百個人工智能發光機械人會同時跟參觀者互動。

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