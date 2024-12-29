西九高鐵站上蓋地盤53歲男工遭玻璃幕牆壓斃　新地：地盤已全面停工

西九高鐵站發生致命工業意外。警方昨日(28日)下午接獲工地職員報案，指一幅玻璃牆突然墜下，並擊中一名53歲姓梁男工人。人員接報到場，該名男工人昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定，案件列工業意外，警方和相關部門會跟進案件。

重約1.2噸的玻璃幕牆突墜下

事發在昨午(28日)4時半，現場是佐敦道與連翔道交界一個地盤，男工人在上址工作期間，一幅面積約2.5米乘2米，重約1.2噸的玻璃幕牆突墜下，工人被壓中頓時昏迷，工友見狀報案。救護員趕至現場為其急救，惟送往伊利沙伯醫院後證實不治。警方將案件列作「工業意外」跟進，相關部門亦加入調查。