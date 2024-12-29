西九高鐵站上蓋地盤53歲男工遭玻璃幕牆壓斃　新地：地盤已全面停工

西九高鐵站發生致命工業意外。警方昨日(28日)下午接獲工地職員報案，指一幅玻璃牆突然墜下，並擊中一名53歲姓梁男工人。人員接報到場，該名男工人昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定，案件列工業意外，警方和相關部門會跟進案件。
重約1.2噸的玻璃幕牆突墜下
事發在昨午(28日)4時半，現場是佐敦道與連翔道交界一個地盤，男工人在上址工作期間，一幅面積約2.5米乘2米，重約1.2噸的玻璃幕牆突墜下，工人被壓中頓時昏迷，工友見狀報案。救護員趕至現場為其急救，惟送往伊利沙伯醫院後證實不治。警方將案件列作「工業意外」跟進，相關部門亦加入調查。
新鴻基地產對高鐵西九龍總站上蓋項目地盤的意外感到非常難過，並向死者家屬致以深切慰問。新地又指，死者為地盤分判商的工人，新地將嚴肅跟進事件，地盤已全面停工徹查所有安全措施，並全力配合警方和相關部門的調查，亦會向死者家屬提供適切協助。港鐵則指，該地盤並不屬於港鐵，亦不是港鐵的項目。
勞工處高度關注
勞工處表示，事主使用一組起重設備吊運幕牆的玻璃嵌板時，被墮下的玻璃嵌板擊中，送院後證實不治。發言人表示，意外發生後已即時派員到場調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有幕牆安裝工程，包括吊運及處理玻璃嵌板，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害。處方高度關注事件及十分難過，對死者家屬致以深切慰問。
工權會：帆布帶突然斷開
工權會今日(29日)表示， 對意外感到十分難過，會盡力安慰及支援家屬。據了解，53歲姓梁工人當時正協助玻璃幕牆移位，懷疑用來繫穩玻璃組件的帆布帶突然斷開，組件傾則，工友被壓中，送院不治，遺下太太和一名成年兒子。該會促請勞工處徹查意外原因，並公佈調查結果，如發現有人違反安全條例，必須作出檢控。承建商、分判商及僱主請為家屬做好善後安排，讓家屬渡過難關。